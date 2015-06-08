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Politika

Kadın milletvekili sayısı 79'dan 96'ya çıktı

Kadın vekil sayısını en çok arttıran parti HDP oldu

08 Haziran 2015 06:28

2011 seçimlerinde 79 kadın milletvekili Meclis’e girerken dünkü seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre bu sayı 96’ya yükseldi.

AKP 2011’de 46, CHP 19, MHP 3, BDP destekli bağımsızlar 11 kadın vekili Meclis’e taşımıştı. Bu kez kadın vekil sayısı düşen tek parti AKP oldu. AKP’den 41 kadın Meclis’e girebildi. Kadın vekil sayısını en çok arttıran ise HDP oldu. Barajı aşan HDP, kadın vekil sayısını 31’e yükseltti. CHP ve MHP ise bir fazla kadın vekille Meclis’te temsil edilecek. CHP’de 20, MHP’de 4 kadın vekil seçilebildi. AKP’nin yeni kadın vekilleri arasında türban nedeniyle milletvekili olamayan Merve Kavakçı’nın kardeşi Ravza Kavakçı ile türban yasağını AİHM’ye taşıyan Leyla Şahin dikkat çekti. CHP’de ise gayrimüslim Selina Doğan da kadın vekiller arasında yer aldı. HDP’nin öne çıkan kadın vekili ise Abdullah Öcalan’ın yeğeni Dilek Öcalan oldu. MHP mevcut üç kadın vekilini yeniden Meclis’e taşırken, tek yeni isim İstanbul’dan seçilen Arzu Erdem oldu.           

 

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