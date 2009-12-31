Kadın memuru unuttular

T24- Bir kadın memurun çalıştığı PTT şubesinin tuvaletine sadece pisuvar yerleştirildi

DHA'da yer alan habere göre; Nilüfer ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde yeni yapılan ve tuvaletine sadece pisuvar yerleştirilen PTT şubesine kadın memur atandı. Kadın memur ise çevredeki tuvaletleri kullandığı belirtildi.



Bursa’da geçen yıl, ‘Tuvalet yok pet şişe var’ haberlerinin ardından PTT şubelerindeki tuvalet sorunu, PTT Genel Müdürlüğü tarafından genelge çıkartılarak iyileştirilmeye başlanmıştı. Bu konuda basın açıklaması yaptığı gerekçesiyle Uşak’ın Sivaslı ilçesine tayin edilen Türk Haber-Sen Şube Başkanı Orhan Avcı da Bursa İdare Mahkemesi’ne dava açarak görevine dönmüştü.



Müdürlük tarafından iyileştirmeye gidilirken, yeni yapılan bir PTT şubesinde yine tuvalet krizi ortaya çıktı. 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan PTT şubesinin tuvaletine sadece bir pisuvar konuldu. Alışveriş merkezi içerisine yeni yapılan şubeye kadın memur atandı.

