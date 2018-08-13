Kadın Meclisleri'nden basın toplantısı: Çocuk istismarı önlenebilir

Kadın Meclisleri artan çocuk istismarına karşı basın toplantısı düzenliyor. Toplantıda, çocuk istismarını önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili olarak çeşitli bakanlık ve resmi kurumlara gönderilen dilekçelere gelen cevaplar paylaşılacak.

Çocuk istismarını önlemek için çözüm yollarının anlatılacağı bir broşürün tanıtımının da yapılacağı basın toplantısı 14 Ağustos'ta My Bade Otel'de saat 13.00'de gerçekleşecek.

Toplantının duyurusu şöyle:

''Basın toplantımızda;

-Çocuk istismarını önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu ve Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gönderdiğimiz dilekçelerin kurumlardan gelen yanıtlarını paylaşacağız.

-Çocuk istismarını önlemek için adım adım çözüm yollarını anlattığımız broşürün tanıtımını yapacağız.''