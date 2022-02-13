Kadın Meclisleri'nin eylemine izin verilmedi; tencere ve tavalar 'yaralayıcı unsur' sayıldı

Kadın Meclisleri Platformu, elektrik, doğal gaz ve gıda maddelerine yapılan zamları İstanbul Kadıköy’de tencere ve tavalarla protesto etmek istedi. Polis, tencere ve tavaların 'yaralayıcı unsur' olduğu gerekçesiyle kadınların alana girmesine izin vermedi. Kadınlar, protesto gösterilerini alanın dışında yaptı.

Kadın Meclisleri Platformu’nun bugün Kadıköy’de yapmak istediği zam protestosuna polis izin vermedi. Polis, tencere ve tavaların 'yaralayıcı unsur' olduğu gerekçesiyle protestocu kadınları alana sokmadı.

Kadınlar, bunun üzerine protesto gösterilerini alanın dışında yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bütün alanlarımızı kısıtlamaya çalışıyorlar"

“Bütün alanlarımızı kısıtlamaya çalışıyorlar. O açıdan tesadüf görmeyin arkadaşlar, tencere- tavaların yasaklanmasını, fiili yasakları. Yasada böyle bir şey yok ama bugün tencere tavalara ‘yasak’ diyenler yarın öbür gün sokakta adım atmamıza da ‘yasak’ diyecekler. Bugün gökkuşağına ‘yasak’ diyenler, yarın kadınların serbestçe dolaşmasını da engelleyecekler. Biz, pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü direne direne bütün haklarımızı kazandık. Kendiliğinden olmuyor hiçbir şey. Bugün burada bu protestomuzu gerçekleştirdik. Yarın öbür gün bu kentin dört bir yanında tencere-tavalarımızla, faturalarımızla bu protestomuz sürecek.”

Eylemcilerin protesto sırasında söyledikleri şarkı şöyle:

“Vur vur vur vur vur

Tencereye tavaya

Hey ya

Gel gel gel gel gel

Eşit özgür olmaya

Hey ya

Vur vur vur vur vur

Tencereye tavaya

Hey ya

Gel gel gel gel gel

Eşit özgür olmaya

Hey ya

Yeter, evde erkeğin şiddeti

Yeter, işte patron sömürüsü

Şimdi, kadınlar söyler son sözü

Hep beraber

Vur vur vur vur vur

Tencereye tavaya

Para yok, iş yok, dökülürüz sokağa

Yeter, evde erkeğin şiddeti

Yeter, işte patron sömürüsü

Şimdi, kadınlar söyler son sözü

Hep beraber

Ayağa kalk

Gel gel gel gel gel

Eşit, özgür olmaya

Birlikte yürüyelim, yalnız yürüme asla

Gel gel gel gel gel

Eşit, özgür olmaya

Birlikte yürüyelim, yalnız yürüme asla

Asla yalnız yürümeyeceksin”