Kadın Meclisleri'nin eylemine izin verilmedi; tencere ve tavalar 'yaralayıcı unsur' sayıldı

Kadın Meclisleri Platformu, elektrik, doğal gaz ve gıda maddelerine yapılan zamları İstanbul Kadıköy’de tencere ve tavalarla protesto etmek istedi. Polis, tencere ve tavaların 'yaralayıcı unsur' olduğu gerekçesiyle kadınların alana girmesine izin vermedi. Kadınlar, protesto gösterilerini alanın dışında yaptı.
Kadın Meclisleri Platformu’nun bugün Kadıköy’de yapmak istediği zam protestosuna polis izin vermedi. Polis, tencere ve tavaların 'yaralayıcı unsur' olduğu gerekçesiyle protestocu kadınları alana sokmadı.
Kadınlar, bunun üzerine protesto gösterilerini alanın dışında yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Bütün alanlarımızı kısıtlamaya çalışıyorlar"
“Bütün alanlarımızı kısıtlamaya çalışıyorlar. O açıdan tesadüf görmeyin arkadaşlar, tencere- tavaların yasaklanmasını, fiili yasakları. Yasada böyle bir şey yok ama bugün tencere tavalara ‘yasak’ diyenler yarın öbür gün sokakta adım atmamıza da ‘yasak’ diyecekler. Bugün gökkuşağına ‘yasak’ diyenler, yarın kadınların serbestçe dolaşmasını da engelleyecekler. Biz, pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü direne direne bütün haklarımızı kazandık. Kendiliğinden olmuyor hiçbir şey. Bugün burada bu protestomuzu gerçekleştirdik. Yarın öbür gün bu kentin dört bir yanında tencere-tavalarımızla, faturalarımızla bu protestomuz sürecek.”
Eylemcilerin protesto sırasında söyledikleri şarkı şöyle:
“Vur vur vur vur vur
Tencereye tavaya
Hey ya
Gel gel gel gel gel
Eşit özgür olmaya
Hey ya
Vur vur vur vur vur
Tencereye tavaya
Hey ya
Gel gel gel gel gel
Eşit özgür olmaya
Hey ya
Yeter, evde erkeğin şiddeti
Yeter, işte patron sömürüsü
Şimdi, kadınlar söyler son sözü
Hep beraber
Vur vur vur vur vur
Tencereye tavaya
Para yok, iş yok, dökülürüz sokağa
Yeter, evde erkeğin şiddeti
Yeter, işte patron sömürüsü
Şimdi, kadınlar söyler son sözü
Hep beraber
Ayağa kalk
Gel gel gel gel gel
Eşit, özgür olmaya
Birlikte yürüyelim, yalnız yürüme asla
Gel gel gel gel gel
Eşit, özgür olmaya
Birlikte yürüyelim, yalnız yürüme asla
Asla yalnız yürümeyeceksin”