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Yaşam

Kadın mastürbasyonuna yeni isim bulundu: Klittra!

Klittra, İngilizcede klitoris anlamına gelen "clitoris" ve parıltı/parıldamak anlamına gelen "glitter"ın bir araya gelmesinden oluşuyor

19 Haziran 2015 01:06

Erkekler tarafından yapılan mastürbasyonun birden çok farklı ismi olmasına rağmen, başka birçok konuda olduğu gibi bu başlıkta da erkek egemen dilin kurbanı olan kadınlara güzel bir haber İsveç Cinsel Eğitim Derneği'nden (RFSU) geldi. Dernek, yaptığı bir anketin sonucu olarak kadınların kendi kendilerini tatmin etmelerini tanımlamak için yeni bir kelime ortaya çıkardı: Klittra!

RFSU, geçen Kasım ayında kadınların kendini tatmini anlatmak için feminen ya da en azından erkekler tarafından ortaya atılmamış bir kelime bulamaması üzerine bir yarışma başlatmıştı. 200'den fazla başvuru alan RFSU, bu başvurular arasında 40 tanesini seçerek kamuoyu oylamasına sundu. Ankete katılanlar arasında en çok oyu alan "klittra", RFSU tarafından resmi olarak kabul edildi ve kadınların kendini tatmininin yeni adı olarak duyuruldu.

Klittra, İngilizcede klitoris anlamına gelen "clitoris" ve parıltı/parıldamak anlamına gelen "glitter"ın bir araya gelmesinden oluşuyor.

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