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Yaşam

Kadın masörün başladığı masajı erkek bitirdiği için 3 bin lira tazminat kazandı

Davacı kadın "Kendimi taciz edilmiş gibi hissettim" dedi

06 Temmuz 2016 13:14

İzmir'de 27 yaşındaki kadın, gittiği SPA merkezinde kadın masörün başladığı masaja erkek masörün devam etmesi üzerine açtığı davada, 3 bin liralik tazminat kazandı. 

Yeni Asır'dan Ali Eyce'nin haberine göre, düğün organizasyonu yapan bir şirkette çalışan Açelya M, geçtiğimiz Ocak ayında arkadaşlarının önerisi üzerine Alsancak'taki bir SPA merkezine gitti. Masaj için bir kadın masör isteyen genç kadın, bir süre sonra masajın erkek masör tarafından devam ettirildiğini fark etti. Salonu terk eden genç kadın, hemen mahkemeye başvurdu.
 

 

"Psikolojim bozuldu" 

 

Dilekçesinde masaja isteği üzerine kadın masörün başladığını anlatan genç kadın, "Gözlerimi kapatmıştım. Masajın sertleştiğini hissedince gözümü açtığımda erkek masörü gördüm. Odadan çıkmasını isteyip, yerimden kalktım. Kadın masörün başlamasından sonra kendimde değilken erkek masörün bana masaj yapması hem saygısızlık hem de tacizdir. Alt üst olan psikolojim nedeniyle destek aldım" diyerek, merkezin sahibi ile masörden 25 bin TL tazminat istedi. Duruşmada tanıklık yapan arkadaşı da Açelya M'nin iddialarını doğruladı.

 

İşletmeciden "işlem hatası" savunması

 

Vatan gazetesinin haberine göre, işletme adına davaya cevap veren Rahmi K., taciz iddiasını reddederek, o anda işletmede kadın masörün de bulunduğunu ve olayın tamamen işlem hatası olduğunu öne sürerek, erkek masörün gönderilmediğini belirtti ve tazminatın reddine karar verilmesini istedi. Tek celsede davayı sonuçlandıran hakim, SPA işletmesinin Açelya M'ye 3 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. 

 

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