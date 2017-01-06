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BBC Türkçe

Kadın manşetinde erkek sembolü gazeteyi utandırdı

ABD'de Washington Post gazetesinin ücretsiz dağıtılan Express versiyonunun manşetindeki 150 bin kişilik kadın yürüyüşü haberinde kadın yerine erkek sembolü kullanıldı. Hatanın fark edilmesi sonrası gazete Twitter hesabından özür diledi.

06 Ocak 2017 20:02

ABD'de dün Washington Post gazetesinin ücretsiz dağıtılan Express versiyonunun manşetinde yer alan 150 bin kişilik kadın yürüyüşü haberinde kadın yerine erkek sembolü kullanıldı.

"Kitlesel yürüyüş için mütevazı başlangıç" ifadelerinin yer aldığı manşet, sosyal medya kullanıcıları tarafından hemen fark edildi.

Hatanın fark edilmesinin ardından gazete Twitter hesabından özür diledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı "En büyük hata rekoru kırıldı" yorumunda bulundu.

Gazete, Twitter'da yaptığı açıklamada "Bu sabahki manşetimizde bir hata yaptık ve bundan utanıyoruz. Kadın sembolü yerine erkek sembolü kullandık" ifadelerini kullandı ve olması gereken manşeti de takipçileriyle paylaştı.

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