Kadın manşetinde erkek sembolü gazeteyi utandırdı

ABD'de dün Washington Post gazetesinin ücretsiz dağıtılan Express versiyonunun manşetinde yer alan 150 bin kişilik kadın yürüyüşü haberinde kadın yerine erkek sembolü kullanıldı.

"Kitlesel yürüyüş için mütevazı başlangıç" ifadelerinin yer aldığı manşet, sosyal medya kullanıcıları tarafından hemen fark edildi.

Hatanın fark edilmesinin ardından gazete Twitter hesabından özür diledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı "En büyük hata rekoru kırıldı" yorumunda bulundu.

Gazete, Twitter'da yaptığı açıklamada "Bu sabahki manşetimizde bir hata yaptık ve bundan utanıyoruz. Kadın sembolü yerine erkek sembolü kullandık" ifadelerini kullandı ve olması gereken manşeti de takipçileriyle paylaştı.