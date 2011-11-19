-Kadın kurultayında, kadın rektöre tepki NEVŞEHİR (A.A) - 19.11.2011 - Nevşehir'de düzenlenen 14. Sığınaklar ve Danışma, Dayanışma Merkezleri Kurultayında, ''Kadını da, çocuğu da, kızı da, erkeği de yetiştiren annedir'' diyen Nevşehir Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç'a tepki gösterildi. Nevşehir Dinler Otel'de düzenlenen kadınların sosyal, ekonomik sorunları ile aile içi şiddet konuları ile sorunlara çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, kadın ve erkek eşitliğini savundu. Kadın ve erkeği bir elmanın iki yarısına benzeten Kılıç, kadınlar için ''Sığınak'' sözcüğünün çok farklı çağrışımlara neden olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Kılıç, ''Neden bu hale geldik. Bunun psikolojik, sosyolojik sebepleri vardır. Bu konuda çalışmalar yapılması gerekir. Ben kadına şiddet uygulayan erkeğin, kendinden daha zayıf olan herkese, hatta çocuğuna da şiddet uyguladığı inancındayım. Bireyleri eğitmediğimiz sürece bu sorunlara çözüm bulmamız mümkün değil'' dedi. Geçen yüzyıllarda Avrupa'da Rönesans'tan bahsedilmezken yüzyıllardır Divan Edebiyatında kadın şairlerin olduğunu, kadın sanatkarlar olduğunu anımsatan Kılıç, bugün de kadın şairler ve kadın yöneticiler olduğunu söyledi. Bu sözler üzerine kurultayın moderatörleri, tartışma yaratacak konular içerdiği gerekçesiyle Kılıç'tan konuşmasını tamamlaması istendi. Ancak konuşmasını sürdüren Kılıç'ın, ''Kadını da, çocuğu da kızı da erkeği de yetiştiren annedir'' demesi üzerine salonda tepkiler arttı. Kurultaya katılan kadınlar, Rektör Kılıç'a ıslık ve alkışlarla tepki gösterdi. Konuşmasını bitirerek kürsüden inen Kılıç ise tepkilere, ''Farklı görüşlere de saygı göstermelisiniz'' diyerek cevap verdi. Daha sonra başka bir toplantıya katılmak üzere kurultaydan ayrılan Kılıç, gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıç, ''Ben bunları tepki olarak değerlendirmiyorum. Bunlar farklı görüşlerdir. Ben hiçbir zaman bir cinsin karşı cinsten üstünlüğüne inanmadım. Kadın duygusallık açısından erkekten belki çok daha üst seviyede ve önde, erkek de kas açısından çok daha üst seviyede çok daha güçlü. Bu iki güç birbirini dengeliyor diye düşündüm ve bunu söylemeye çalıştım. Belki burada kadın çok daha üstündür gibi bir şey beklendi. Ben herkesin düşüncesine saygı gösteriyorum. Kadınların olduğu her yerde ben de varım'' diye konuştu. Daha sonra kurultayda konuşan Avanos Kaymakamı Aylin Kırcı Duman ise kadınların sorunlarının çözümüne yönelik hukuki çalışmaların olduğunu, yasaların olduğunu, ancak uygulamada sorunların yaşandığını ifade etti.