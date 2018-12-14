İSTANBUL, (DHA) - Türkiye\'nin önde gelen erken aşama teknoloji yatırımcılarından StartersHub, yatırım yaptıkları girişimlerde cinsiyet ve tecrübe açısından kurulan çeşitlilik ve dengenin çok daha güçlü ekipler oluşturduğunun altını çiziyor. StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, \"Kadın kurucusu olan girişimlere ilgi artıyor\" dedi.

StartersHub bünyesindeki Startupbootcamp Istanbul, StartersHub XO,3S Landing Pad ve Gamer’s Qube programları kapsamında bugüne kadar 56 ayrı erken aşama teknoloji girişiminehem yatırım hem hızlandırma ve globalleşme desteği sağladı. Bu girişimlerin yüzde 38\'inde en az bir kadın kurucu ortak yer alıyor. Bu oran Türkiye geneli ve global istatistiklerin oldukça üzerinde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamları Türkiye\'de kadın girişimci sayısının 110 bin ile toplamın yüzde 8,5\'ine denk geldiğini gösteriyor. Startups.Watch tarafından derlenen veride, 2010 yılından itibaren Türkiye’de kurulan teknoloji girişimlerinde kurucular arasında kadınların oranı yüzde 14,6 ile sınırlı kalıyor.

Crunchbase’in son raporuna göre 2018’in ilk üç çeyreğinde, girişim sermayesi (venture capital) yatırımı alan girişimler arasında en az bir kadın kurucu ortağı olanların oranı globalde sadece yüzde 14\'idi. Erken aşama girişimlere yapılan tohum yatırımları arasında ise bu oran yüzde 21’lerde. Erken aşamalardaki oranın artmış olması kadın kurucuların teknoloji girişim dünyasına katılımı açısından henüz yeterli olmasa da olumlu bir trende işaret ediyor.

KADINLAR KURUCU EKİPTE OLDUĞUNDA YATIRIM DESTEĞİ GÜÇLENİYOR

Erken aşama fonlamada yatırımcıların kararını etkileyen en önemli unsurun kurucu ekip olduğuna dikkat çeken StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, \"Girişimin kurucu ekibi cinsiyet ve tecrübe açısından ne kadar dengeli bir yapıya sahipse, bizden ek yatırım alma olasılığının o derece yüksek olduğunu görüyoruz.Hızlandırma programlarımızı tamamlamış şirketler arasında ek yatırım yaptığımız şirketlerin oranı yüzde 41. Bu yatırımların çoğunda StartersHub ile beraber diğer fon, kurum ve melek yatırımcılar da yatırım turumuza dahil oluyor. Ancak kadın kurucusu olanlar arasında ek yatırım oranımız yüzde 88. Kadın kurucusu olan mezunlarımız içinde bir tek ilk mezunlarımızdan Zeplin’e ek yatırım olmamış, bu da o esnada fonumuzun henüz kurulmamış olmasından dolayı.StartersHub olarak bu konuda daha güçlü adımlar atılmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz\" dedi.

StartersHub’ın yatırım fonları arasında da cinsiyet eşitliğine öncülük ettiğini hatırlatan Dorman, “StartersHub kurulduğu ilk günden bu yana kadın ekip arkadaşlarımızın oranı gerek sektörün gerekse iş dünyasının çok üzerinde bir ortalamada oldu. StartersHub kadınların sağladığı zengin bakış açıları, disiplin ve verimlilikle kısa sürede hızla büyüdü. Öyle ki, kadın ekip arkadaşlarımızın oranı bazı dönemlerde yüzde 50’nin üzerine çıktı. Bu bizim için önemli bir gurur kaynağıdır\" diye konuştu.

StartersHub\'ın portföyünde bulunan Zeplin, Reality Arts, Poltio, Paym.es, Kimola, Eyedius, Teleporter ve Optiyolgibi girişimler, cinsiyet ve tecrübe açısından dengeli bir ekiple yola çıkarak kısa zamanda önemli yatırımlar almayı başardı.

\"KADINLAR DAHA DETAYCI\"

Poltio\'nun üçü kadın, ikisi erkek toplam beş ortağı arasında yer alan Banu Güler Kantarcı, ekipteki bu çeşitliliğin yönetimde büyük avantaj sağladığını belirtiyor. Kadınların çok daha detaycı ve inandığını savunma noktasında tutkulu olduğunu kaydeden Kantarcı, erkeklerin ise kriz anlarında daha sakin kalma becerilerinin öne çıktığını dile getiriyor. Profesyonel kariyerine ajans dünyasıyla merhaba diyen Kantarcı, girişimin Türkiye\'deki marka ve ajans iş birliklerinin sorumluluğunu üstleniyor.

Kadınların girişimcilik dünyasına teşviki için lise ve üniversite yıllarında daha fazla bilgiye ve ilham kaynağına ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Kantarcı, \"Aileler de çocuklarını, akıllarını daha özgür bırakmaya teşvik etmeli. Ayrıca girişimleri destekleyen program seçeneği ve yatırım fonlarının sayısı artmalı. Startupbootcamp Istanbul hızlandırma programı ile Poltio ürün geliştirme ve globalleşme sürecinde hız kazandı\" ifadelerini kullandı.

\"GERÇEKÇİ HEDEFLERİ TAKİP EDİYORUZ\"

Paym.es\'in pazarlama ve büyümeden sorumlu kurucu ortağı Şehlem Akbulut\'un, daha önce Instagram Marketplace ve Shopinstar.com gibi girişimlerde imzası bulunuyor. Kadın liderlerin daha arabulucu ve pozitif yaklaşım sahibi olduğunu belirten Akbulut, \"Kadınlar daha gerçekçi hedeflere sahip. Türkiye\'de özellikle 30 yaş altı kadınlar daha cesur, daha açık görüşlü ve korkusuz. Hayallerimizin peşinden giden bir nesil olarak başaramayacağımız bir şey yok, yılmadan denemeye devam ediyoruz.Son yıllarda artan ve umarım daha da artacak kadın girişimci destekleriyle de adımızdan dünyaca söz ettireceğimizi düşünüyorum\" diye konuştu.