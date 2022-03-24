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Kadın kuaförüne kumar baskın

24 Mart 2022 16:56

Siirt'te polis ekipleri, kent merkezinde bulunan bir kadın kuaföründe kumar oynandığını tespit ederek baskın düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenimahalle Hami Efendi Caddesi üzerinde iş yeri görünümlü kadın kuaförüne denetim yaptı.

Denetimlerde, içeride 4 oyun masası, iskambil kağıtları ve yazboz defteri buldu. Ekipler, iş yerinde yazboz defterinin içinde oyun isimleri ve alacak verecek yazılarının olduğunu, çalışma ruhsatının bulunmadığını tespit etti. Konu ile ilgili tahkikat başlatıldığı belirtildi.

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