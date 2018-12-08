Kadın Kros Milli Takım Kaptanı Kaya: ''Hedefimiz kürsüye çıkmak"

ERCAN ATA / TİLBURG, (DHA)

Türkiye Erkek ve Kadın Kros Milli Takımı, Hollanda\'nın Tilburg kentinde yarın başlayacak olan 25\'inci Avrupa Kros Şampiyonası için yarışma parkurunda ilk idmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Kadın Kros Milli takım kaptanı Özlem Kaya, Avrupa Kros Şampiyonası\'na dördüncü kez katıldığını belirterek, \'\'Tek hedefimiz geçen yıllarda olduğu gibi kürsüye çıkmak\'\' dedi.

Kaptan Kaya, çok sert ve zorlu bir parkurda mücadele edeceklerini ifade ederek, \'\'Bu şampiyonaya takım olarak Kenya\'da hazırlandık. Federasyonumuz bize bu yıl gerçekten çok iyi kamp olanakları sağladı. Şimdi takım olarak başarmanın zamanı. Biz buraya büyükler, gençler ve 23 yaş altı takımlarımız olarak başarmaya geldik. İnşallah yarın tüm kategorilerde kürsüye çıkarız. Biz ülke olarak çok iddialı geldik. Hem kadınlarda hem de erkeklerde çok güçlü bir kadroya sahibiz. Hava şartları çok zor olacak ama biz başarmaya geldik\'\' diye konuştu.

Yarın TSİ 10.45\'te başlayacak olan şampiyonanın ilk yarışında U20 Kadınlarda Sabriye Güzelyurt, İnci Kalkan, Derya Kunur ve Emine Akbingöl mücadele edecek.

TSİ 11.05\'te ise Ayetullah Aslanhan, Ramazan Baştuğ, Ahmet Mutlu, Abdullah Özdemir\'den oluşan U20 Erkek Milliler koşacak.

U23 Kadınlarda ise Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Yayla Kılıç, Büşra Nur Koku ve Burcu Subatan TSİ 11.35\'te madalya için mücadele edecekler.

U23 Erkeklerde de Onur Aras, Ferhat Bozkurt, Ömer Günen ve Ramazan Karagöz TSİ 12.05\'te yarışacak.

Son dört yılın şampiyonu Büyük Erkekler yarışı ise TSİ 14.10\'da start alacak ve Polat K. Arıkan, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen ve Cihat Ulus madalya kovalayacaklar.

Büyük Kadınlar yarışı ise 13.35\'te başlayacak ve Yasemin Can bu yarışı da kazanırsa Avrupa şampiyonalarında üst üste 3\'üncü defa madalya kazanan tek sporcu olacak. Büyük kadınlarda Tubay Erdal ve takım kaptanı Özlem Kaya da yer alacak.

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