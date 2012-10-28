Kadın kontrolör ile pilot arasında 'yavrum' polemiği!

Atatürk Havalimanı'nda görev yapan kadın hava trafik kontrolörüyle pilot arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Pilot'un 'yavrum' sözleri üzerine kadın kontrolör,'Bana yavrum mu dediniz' dedi

Dün gece pilot ile kadın hava trafik kontrolör arasında geçen ilginç diyalog:

Kontrolör: Mütabıkız efendim. Mümkün olursa vereceğim, önümüzde gidin şimdi.

Pilot: Sağ olun, teşekkür ederiz.

Kontrolör: Rica ederim.

Pilot: Sağ ol yavrum.

Aradan yaklaşık 1 dakika geçtikten sonra hava trafik kontrolörü aynı pilota şu soruyu soruyor:

Kontrolör: Türker 3 ZW bana ‘yavrum’ mu dediniz efendim siz?

Pilot: Hayır efendim, diğer arkadaş 'iyi uçuşlar’ dedi de ben de kendisine söyledim.

Kontrolör: Anlaşıldı.