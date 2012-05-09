T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kadın kongre adayından üstsüz kampanya

Meksika'da kadın kongre adayı seçim kampanyası için üstsüz fotoğrafının olduğu afişler dağıtıyor

09 Mayıs 2012 14:02

 

Meksikalı kadın kongre adayı Natalia Juarez, seçim kampanyası için üstsüz posterlerini dağıttı 
 
Juarez, poster dağıtmaktaki amacının önyargılarla savaşmak olduğunu belirterek, insanları önyargılara karşı meydan okumaya teşvik etmek istediğini söyledi.
 

Sağ eller göğüste, sol eller havada

 
Demokratik Devrim Partisi'nin adayı olan Juarez, dağıttığı posterdeki diğer altı kadınla birlikte sağ elleriyle göğüslerini kapatırken, bazı kadınlar ise sol yumruklarını kaldırıyor. 
 
Posterleri Meksika 'nın batısındaki Guadalajara kentinin sokaklarına asılan 34 yaşındaki Juarez bir üniversitede felsefe eğitimi veriyor.

ETİKETLER

Natalia Juarezüstsüz kampanyameksika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24