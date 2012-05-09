Kadın kongre adayından üstsüz kampanya

Meksikalı kadın kongre adayı Natalia Juarez, seçim kampanyası için üstsüz posterlerini dağıttı

Juarez, poster dağıtmaktaki amacının önyargılarla savaşmak olduğunu belirterek, insanları önyargılara karşı meydan okumaya teşvik etmek istediğini söyledi.

Sağ eller göğüste, sol eller havada

Demokratik Devrim Partisi'nin adayı olan Juarez, dağıttığı posterdeki diğer altı kadınla birlikte sağ elleriyle göğüslerini kapatırken, bazı kadınlar ise sol yumruklarını kaldırıyor.

Posterleri Meksika 'nın batısındaki Guadalajara kentinin sokaklarına asılan 34 yaşındaki Juarez bir üniversitede felsefe eğitimi veriyor.