Kadın kıyafeti giyen Konyasporlu futbolcu özür dilemek zorunda kaldı

Torku Konyasporlu futbolcu Barry Douglas, bekarlığa veda partisinde kadın kılığına girip fotoğrafları paylaştı, Konyasporlu taraftarların 'aşırı' tepkilerinin ardından yayından kaldırdı.

Yeşil-­beyazlıların sezon ortasında Polonya'nın Lech Poznan takımından transfer ettiği İskoç futbolcu, kadın kılığına girdi.

26 yaşındaki futbolcu bekarlığa veda partisinde kadın kıyafeti giyindi. Britanya'da damatların evlilik döneminde bu tip eğlenceler düzenlemesi gelenek sayılabilecek bir davranış.

Ayağına topuklu ayakkabı, üzerine mini bir şort ve onun üstüne de pembe bir mini elbise geçiren oyuncu, Konyalı taraftarlar tarafından tepki gördü..

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine İskoç oyuncu, paylaştığı tweeti silmek zorunda kaldı ve ardından bir açıklama yayınladı. Barry Douglas hem İngilizce hem de Türkçe yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyadaki kadın kıyafetli fotoğraflarım bekarlığa veda partisinde damadın evlilik öncesi yakın dostlarıyla yaptığı kültürel bir şeydir. Herhangi birini gücendirdiysem özür dilerim. Fotoğrafları kaldırdım. Bir kez daha belirtmek isterim ki bu, art niyet taşımayan yanlış anlaşılmış bir şakaydı"