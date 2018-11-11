Kadın Kata Milli Takımı üst üste 2'nci kez dünya 3'üncüsü

MADRİD (DHA) - 24\'üncü Dünya Karate Şampiyonası\'nın kapanış gününde bronz madalya mücadelesi veren Kadın Kata Milli Takımı, Rusya\'yı 5-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez dünya üçüncüsü oldu.

24\'üncü Dünya Karate Şampiyonası\'nın sabah seansında tatamiye çıkan 2016 dünya ve son üç yılın Avrupa 3\'üncüsü Türkiye Kadın Kata Milli Takımı, bronz madalya mücadelesinde Rusya ile karşılaştı. Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş\'ten oluşan milliler, güçlü performansı neticesinde 5-0 kazanarak üst üste ikinci kez dünya 3\'üncüsü oldu.

2016\'nın ardından 2018\'de de dünya 3\'üncüsü olan Kadın Kata Milli Takımı, Dünya Karate Şampiyonası tarihinde takım kata dalında kazanılan ikinci madalyanın da altına imzasını attı.

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