Kadın karakterler beyaz perdede ayrımcılığa uğruyor

Hollywood’un ekranda ve kamera arkasında devam eden eşitsizliğine kanıt sunmaya çalışan yeni bir araştırmaya göre 2007–2014 arasındaki popüler filmlerde kadınların konuşma sahneleri üçte birden az bir orana sahip.

Güney California Üniversitesi Annenberg İletişim ve Gazetecilik Okulu 2007–2014 arasındaki 700 büyük filmi incelediği raporunu yayımladı. Araştırmacılara göre sonuçlar “Hollywood’un kadınlar, beyaz olmayanlar ve LGBT karakterleri ekranda göstermekle ilgili tartışmasız bir önyargısı olduğunu” gösteriyor.

USC’ye göre çok az gelişme var. 2007’nin en iyi 100 filminde sadece 20’sinin başrol oyuncusu kadınken 2014’te bu rakam 21. Kamera arkası da çok farklı değil. 2014’ün en iyi 100 filminden sadece ikisi, 2007’de ise en iyi 100 filmden sadece üç tanesi bir kadın yönetmen tarafından yönetilmişti. İncelenen 700 filmden sadece üç tanesi Afro-Amerikanlar tarafından yönetilmiş.

Geçen yılın en iyi 100 filminde konuşan ya da ismi olan karakterlerin yüzde 73.1’i beyaz, yüzde 4.9’u Hispanik, yüzde 12.5’i siyahi, yüzde 5.3’ü ise Asyalıydı. Ayrıca bu filmlerin hiçbirinde 45 yaşın üstünde kadın oyuncu yer almıyordu.