Kadın istismarına dikkat çekmeyi amaçlayan “Bedenime Dokunma” sergisi açıldı

İSTANBUL, (DHA) - KARTAL Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı kültür sanat programı kapsamında Bir Kadın Hikâyesi Platformu tarafından hazırlanan “Bedenime Dokunma” adlı resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Kartal Belediye Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda açılan sergi kadın istismarı, fiziksel, cinsel ve duygusal şiddete farkındalık yaratmak amacıyla hazırlandı. 32 eserin yer aldığı sergide Harika Menteş, Sevgi Yalçın Ekim, Perihan Gül, Perihan Gürkan, Ceyhun Kılıç, Ekmel Dürüst, Şükran Karakurt, Leyla Varna, Yüksel Şükür, Zekiye Çetinkaya, Salih Okmengil, Sevim Okmengil, Nevhiz Küçükkahveci, Nilgül Aslan ve Esma Barut\'un tabloları sergilendi.

\"Toplumun gelişmesi ve güçlenmesi için özgür bireylerin yetiştirilmesi şart\" diyen serginin küratörü Harika Menteş, \"Gelişmiş toplumlarda ön koşul kadın ve erkeğin eşit şartlarda olmasıdır. Kadın istismarı, fiziksel şiddet, işkence ve psikolojik baskıyı kınıyor ve artık son bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Sergi, 1 Mart Perşembe gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

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