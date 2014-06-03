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Dünya

‘Kadın ismi taşıyan kasırgalar daha çok öldürüyor’

Araştırmalara göre, kadın ismi verilen kasırgaların erkek ismi taşıyan kasırgalardan daha çok ölüme neden olduğuna işaret ediyor. Sebebiyse kadın ismi taşıyan kasırgaların pasif kalacağı algısı

03 Haziran 2014 15:55

ABD'de Illinois Üniversitesi'nden Kiju Jung adlı doktora öğrencisi, 1950 ile 2012 yılları arasında ABD'yi vuran 94 kasırgayla ilgili verileri inceledi. Jung'a göre, kadın ismi taşıyan kasırgaların, beş kata kadar daha fazla ölüme neden olmasının nedeni kadın ve erkeklerle ilgili algıdan kaynaklanıyor. Erkek güç ve saldırganlıkla ilişkilendirilirken, kadın sıcaklık ve pasiflikle özdeşleştiriliyor. Bu algı yüzünden insanlar kadın ismi taşıyan kasırgada daha az önlem alıyor.

 

'Victoria, Victor'dan daha tehlikeli'

 

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, insanlar örneğin Victoria gibi kadın isimleri taşıyan kasırgalarda, Victor gibi erkek isimli kasırgalara göre daha az önlem alıyor. Ancak Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nden Jeff Lazo bu verilerin bilimsel bir temeli olmadığını, sonucun verilerin analiz edilme biçiminden kaynaklanan istatistiksel bir tesadüften ibaret olduğunu söylüyor. Jung'un ekibi, araştırma kapsamında dokuz gönüllüye ABD'de görülen kasırgaların isimlerini kadınsılık ve erkeksiliklerine göre 1'den (çok erkeksi) 11'e kadar (çok kadınsı) derecelendirmesini istedi. Daha sonra kadınsı isimlerin çok daha fazla yıkıma yol açtığı tespit edildi.

Gönüllüler araştırmanın bir başka aşamasında da, örneğin Alexander adlı bir kasırganın Alexandra'dan, Sam adlı bir kasırganın Samantha adlı bir kasırgadan daha tehlikeli olacağını düşündüklerini söylediler.

ABD'de 1953'ten 70'li yılların sonuna kadar kasırgalara hep kadın ismi verildi. İlk kez bir kasırga 1979'da erkek ismiyle anıldı. Bu tarihten itibaren kasırgalara bir yıl erkek, bir yıl kadın ismi veriliyor.

 

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