-''KADIN İŞÇİLERE TACİZ YOK'' MARDİN (A.A) - 08.01.2011 - Mardin'in Kızıltepe Belediyesi Başkan Vekili Şerife Alp, ''Temizlik işçisi olarak göreve başlayan 19 kadın işçinin, erkekler tarafından rahatsız edildikleri için işi bıraktıkları'' şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Kızıltepe Belediyesi Başkan Vekili Şerife Alp, belediyede düzenlenen toplantıda, Kızıltepe ilçe belediyesinin temizlik işleri bölümünde 19 kadın görevlendirildiğini belirterek, geçen hafta temizlik işleri bölümünde çalışmaya başlayan kadınların sorunlarını dinledi. Alp, şunları kaydetti: ''Bütün çalışan kadınlarımızı bir araya topladık. Bir sıkıntıları, bir problemleri var mı, onların ağzından dinlemek istedik. Bütün arkadaşlarımız işlerinden gayet memnun. Yaşanan bir sıkıntı şu anda mevcut değil. Özellikle erkeklerden yana sözlü tacize ya da kendilerini yıldırmaya dönük herhangi bir olayla karşılaşmadıklarını bize belirtiler. Temizlik işlerinde çalışan kadınların Kızıltepe halkından ve erkeklerden herhangi bir sıkıntısı yok. Bizde yüzde 40 kadın kotası var. Umuyorum bunu yüzde 50'ye çıkaracağız. Kızıltepe halkı kadınların çalışması konusunda duyarlıdır. Yıllardır esnafımız içerisinde kadınlarımız var. Haberleri Kızıltepe halkını küçük düşüren haberler olarak değerlendiriyoruz. Bu haberi yapan her kimse hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağım.''