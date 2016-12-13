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Kadın hayranı Burak Özçivit'i tanımadı: Siz de kimsiniz?

Kendisini tanımayan bir hayranının tepkisiyle neye uğradığını şaşıran Burak Özçivit, selfie ile işi tatlıya bağladı

13 Aralık 2016 17:56

Geçtiğimiz günlerde balığa çıkmak için Bebek sahiline giden oyuncu Burak Özçivit,  kendisini tanımayıp fotoğrafını çekmesini isteyen bir kadının, "Siz de kimsiniz ki?” tepkisiyle karşılaştı. Daha sonra kendisini tanıtan Özçivit, bu kez hayranı çıkan kadını, teselli etmek zorunda kaldı.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, kendisini alacak olan tekneyi beklediği sırada yanına gelen bir kadın hayranının “Fotoğrafımı çeker misiniz?” ricasını yerine getiren Özçivit, “Tabii ki, belki sonra da birlikte çekiliriz” dedi. 

Ancak oyuncu, kadının “Ne münasebet? Siz de kimsiniz ki?” tepkisiyle şoke oldu. Kısa süreli şaşkınlığın ardından kendini tanıtan Özçivit, bu kez kadını teselli etmek zorunda kaldı. Utanan ve özür dileyen hayranıyla selfie çektiren aktör, durumu tatlıya bağladı. 

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