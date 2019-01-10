Kadın hastalarının mahrem görüntülerini çeken doktor serbest!

İzmir'de, kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda çalışan E.B.Ç. adındaki doktorun muayenede gizlice çektiği çıplak kadın görüntülerinin Rus arkadaşlık sitesinde paylaşıldığı ortaya çıktı. Doktor açığa alınırken görüntülerin üçüncü bir kişinin eline geçtiğinden de şüpheleniliyor.

Rus internet sitesinde paylaşılan görüntülerde meme muayenesi olan çok sayıda kadın hastanın görüntüleri isimleriyle beraber söz konusu arkadaşlık sitesinde paylaşıldı. Görüntülerde doktorun kadın hastalarının videolarını üzerindeki ve masasına kurduğu gizli kameralar aracılığıyla kaydettiği anlaşılıyor.

Doktor gözaltına alındı

Gizli kamera görüntüleri paylaşılan kadınlardan birine ulaşılırken, mağdurenin olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrenildi. Görüntüleri yayınlanan söz konusu kadın hasta, doktor E.B.Ç’den şikayetçi oldu.

Kadının emniyetteki şikayeti sonrası Narlıdere ilçesinde ikamet eden evli doktor gözaltına alındı. E.B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen E.B.Ç'nin bilgisayarı ve cep telefonu da incelemeye alındı.

Emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli doktor, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında olmadığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında, kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır."