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Sağlık

Kadın hastalara kadın doktorlar daha yararlı

Kalp sorunları olan kadınların kadın doktorlar tarafından tedavi edilmesi daha faydalı olabilir.

24 Şubat 2009 02:00

Kalp sorunları olan kadınların, kadın doktorlar tarafından tedavi edilmesinin daha faydalı olabileceği bildirildi.

Avrupa Kalp Yetmezliği Dergisi'nde yayımlanan ve Uluslararası Tıp Dergisi'nde de konu edilen araştırma, genellikle kalp hastası kadın ve erkeklere aynı tetkiklerin yapılmadığını ve hastaların aynı tedaviyi görmediklerini, bu farklılıkların az çok doktorun cinsiyetiyle ilgili olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, kalp yetmezliği olan 1857 kişinin verilerini ve hastalara önerilen klasik tedavileri inceledi. İncelemede, hastaların cinsiyeti, kalp sorunlarının ciddiyeti, kalp hastalıklarına bağlı ortaya çıkan depresyon seviyesi ve doktorun cinsiyeti göz önünde bulunduruldu.

Araştırma sonunda, genel çerçevede, kadınlara, beta-bloker grubu ilaçların ve anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörünün daha nadir verildiği, verilen dozların erkeklerde daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Doktorların cinsiyeti ve verilen ilaçlar değerlendirildiğinde ise kadın doktorların izlediği hastaların (araştırmada kadınların yüzde 36,7'si kadın doktorlar tarafından izlendi) çoğu zaman uygun dozla tedavi edildiği belirlendi.

Kadın doktorların hem kadın hem de erkek hastalarına "eşit davrandığı", erkek doktorların ise kadın hastalarına düşük dozda ilaç verme eğiliminde oldukları da görüldü.

Konuya ilişkin makale, Fransa'da yayımlanan "Le Point" dergisinde de yer alıyor.

(AA)

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