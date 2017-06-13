Kadın hareketinin önde gelen ismi Şirin Tekeli hayatını kaybetti

Türkiye'de kadın çalışmalarının ve kadın hareketinin önde gelen isimlerinden Doç. Dr. Şirin Tekeli Bodrum'da hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Tekeli, bir süredir beyin tümörü tedavisi görüyordu.

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Şirin Tekeli'nin, hayatını kaybetmeden önce bedenini Çapa Tıp Fakültesi'ne bağışladığı öğrenildi. Bodrum'dan getirilerek Çapa Tıp Fakültesi'ne teslim edilecek olan Tekeli'nin bedeni, tıp öğrencilerinin eğitimi için kullanılacak.

Tekeli'nin en yakınında bulunan isimlerden HDP İstanbul Milletvekili, hukukçu Filiz Kerestecioğlu, T24'ün sorusu üzerine, "Bir bilim kadınını bilim kadınına teslim edeceğiz, Şebnem hocaya (Prof. Şebnem Korur Fincancı) teslim edeceğiz" dedi.

Bedenini tıp öğrencilerine bağışlayan Tekeli için cenaze töreni yapılmayacağı bildirildi. "Şirin Tekeli için düzenlenecek özel anma töreni için daha sonra duyuru yapılacağını" belirten Kerestecioğlu, "Biraz kendimize gelelim, en güzel şekilde uğurlayacağız" açıklamasıyla yetindi.

Şirin Tekeli kimdir: Kadınlar ve demokrasi peşinde bir hayat

Şirin Tekeli 1944 yılında Ankara'da doğdu.

Lise öğrenimini, Ankara'nın en köklü okullarından Ankara Kız Lisesi'nde gördü. 1961-1963 yılları arasında Paris'te Fransızca öğrendi ve hukuk fakültesine başladı, ardından İsviçre'de Lozan Üniversitesi'ne geçerek siyaset bilimi anabilim dalında öğrenim gördü.

1968-1981 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Doçentlik tezi olarak hazırladığı kadınların siyasete katılımı üzerine karşılaştırmalı araştırma 1982'de Birikim Yayınları tarafından "Kadınlar ve Siyasal-Toplumsal Hayat" adıyla yayımlandı.

12 Eylül darbesinin ardından 1981'de YÖK döneminin başlaması üzerine istifa ettiği üniversiteye bir daha dönmedi.

Tekeli, Türkiye'de Kadın Hareketi'nin önde gelen isimlerinden oldu. Hareketin "Medeni Kanun değişikliği için Dilekçe kampanyası-1984), "Dayağa karşı protesto yürüyüşü-1987" ve "Kariye Şenliği"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda etkinlikte rol aldı.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın kuruluş çalışmalarını başlattı. 1996 yılına kadar kütüphanede gönüllü olarak çalışan Tekeli, kültür etkinliklerinin düzenlenmesinde (bülten, sergiler, konferanslar vb.) faal oldu.

1988'de "Kadınlar İçin" adlı makaleler derlemesini (Alan, İstanbul), 1990'da Meryem Koray ile birlikte yazdığı "Kadınlarla İlgili Eşitlik Politikaları" kitabını (TÜSES, İstanbul) yayımladı. Aynı yıl, "Kadın Bakış Açısından Türkiye'de Kadınlar" (İletişim, İstanbul) kitabını derledi. Bu kitap, 1995 ve 2010 yıllarında yeniden basıldı, Almanca (1991) ve İngilizce (1995) baskıları da yapıldı.

1997 yılında KA-DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği), Anakültür Kooperatifi ve Winpeace -Türk ve Yunan Kadınları Barış Girişimi'nin oluşumunda kurucu olarak yer aldı.

"Üniversiteden ayrıldıktan sonra hayatımı kazanmak için sürekli çeviri yaptım" diyen Şirin Tekeli 2011 yılına kadar, Fransızca ve İngilizce'den çoğu kadınlar ve demokrasi ile ilgili 25 kitap çevirdi. Andrée Michel, Feminizm, Kadın Çevresi, 1984; Elisabeth Badinter, Biri Ötekidir, Afa, 1992; Halide Messaudi, Cezayir'de Kadın Olmak, Metis, 1996; Diane Scully (L. Aytek ile birlikte), Tecavüz, Metis, 1994; Germaine Tillion (N. Sirman ile birlikte), Harem ve Kuzenler, Metis 2006; Semih Vaner (der.), Yirmibirinci Yüzyıl Başında Türkiye, Kitapyayınevi 2009; Dejanirah Couto (der.), Harp ve Sulh Avrupa ve Osmanlılar, Kitapyayınevi, 2010 bu çalışmaları arasında yer alıyor.

Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören Şirin Tekeli, 73 yaşında hayatını kaybetti.