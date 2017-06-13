Türkiye'de feminist hareketin öncülerinden, kadın hakları araştırmaları ve mücadelesi için çalışan aktivist-yazar Şirin Tekeli hayatını kaybetti
13 Haziran 2017 21:48
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Feminist aktivist, çevirmen, akademisyen, yazar Şirin Tekeli 73 yaşında hayatını kaybetti
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Tekeli, 1980 sonrası Türkiye Feminist Hareketi’nin öncü kadınlarından biri. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KADER) ve son olarak Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı’nın (KAHUDEV) kurucularından
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1968-1981 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde asistan olarak başladı
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1981'de YÖK'ün yürürlüğe girmesi üzerine üniversiteden istifa etti ve bir daha dönmedi.
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Üniversiteden ayrıldıktan sonra çeviriler yaptı. 2011 yılına kadar, Fransızca ve İngilizce'den çoğu kadınlar ve demokrasi ile ilgili 25 kitap çevirdi;
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78’de savunduğunuz kadınların siyasal hayata katılımıyla ilgili doçentlik tezi yazdı. Bir röportajında: "O zaman “mahcup feminist”tim. O, Marksizm’e çok daha fazla gönderme yapan bir tezdi" diyor
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Şirin Tekeli, Medeni Kanun değişikliği için "Dilekçe kampanyası"(1984), Dayağa karşı protesto yürüyüşü (1987), Kariye Şenliği’ne (1987) katıldı
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Türkiye'deki feminist hareketin öncüsü olan Tekeli 1997 yılında KA-DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği), Anakültür Kooperatifi ve Winpeace -Türk ve Yunan Kadınları Barış Girişimi'nin oluşumunda kurucu olarak yer aldı
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Eşi Ahmet Tekeli için aynı röportajda: "O yıllarda Ahmet'le siyasi fikirlerimiz çok yakındı, hatta beni Ecevitçi yapan odur. Ama sonra siyasi fikirlerimiz giderek ayrıldı. O giderek sağa ben de giderek sola kaydım. Dolayısıyla aramızda, siyaset başta olmak üzere, hep tartışacak bir konu oldu (Gülüyor) ve işte sonunda kırk yıl süren bir evliliğimiz oldu" diyor.