T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadın haklarına davullu kutlama

İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ kadınlar, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 83'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı

05 Aralık 2017 18:35

İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ kadınlar, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 83\'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Kadına yönelik şiddeti protesto emek için turuncu renkli fular takan 100 kadın, boyunlarındaki 100 davula çalarak, ses verdi.
Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 83\'üncü yıldönümü nedeniyle İzmir\'de bir dizi etkinlik yapıldı. Etkinlikler kapsamında ilk buluşma Cumhuriyet Meydanı\'nda gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu\'nun da katıldığı törende, Öznur Korkmaz şefliğinde \'100 Davul ile 100 Kadın Ses Veriyor\' ritim grubunun davul gösterisinden sonra kadınların Kültürpark\'a yürüyüş gerçekleştirildi. Aziz Kocaoğlu, etkinlikte İzmir\'in kadınlarının sosyal yaşamdaki ayrıcalıklı konumuna dikkat çekti. Gericiliğe karşı direnen İzmir\'in, Cumhuriyet tarihi boyunca, nereden gelirse gelsin, dini-mezhebi ne olursa olsun, herkese kucak açtığını ve Mustafa Kemal Atatürk\'ün ilkelerine sahip çıktığını belirten Kocaoğlu, şöyle dedi:
\"Diğer göç alan kentlerde bu durumu göremiyoruz. Bunun nedeni ne diye sorduğumuzda, karşımıza İzmir\'in kadınları yani sizler çıkıyorsunuz. Bu kenti sizler ayakta tutuyorsunuz. Bizler, sizlere minnet ve şükran borçluyuz. İzmirliler olarak demokrasiye inanıyoruz, insan haklarına inanıyoruz ve aydınlığa koşuyoruz. İzmir\'den tutacağımız ayna ile Anadolu\'yu aydınlatacağız. Ege\'den, Akdeniz\'den, Trakya\'dan başlayan aydınlık yürüyüşü Anadolu\'yu aydınlatacak. Biz İzmir\'iz, Anadolu\'yuz, Türkiye\'yiz. Biz ayağa kalkmasını ve15 senede mucize yaratmasını biliriz.\"
Türkiye\'nin bugün, eğitimli insanlarıyla  Kurtuluş Savaşı\'nı verdiğimiz dönemden çok daha güçlü ve çok daha zengin olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, şöyle devam etti:
\"Öncü olmak, çalışmak, üretmek zorundayız. Kurtulmaya var mıyız? O zaman hep beraber geceli-gündüzlü çalışıp karanlıktan çıkacağız. Gençliğimden bu yana ülkenin kalkınacağına olan inancımı sürdürüyorum. Norveç kadar bir kentte belediye başkanı oldum. \'Bu kenti kalkındıracağım\' dedim; önce emekledik, sonra ayağa kalkıp yürüdük, şimdi de koşuyoruz. Bu ülkede siyasetçiler çalmadığı, çaldırmadığı ve hayali projeler yerine gerçek projelerle çalıştığı sürece, bu ülke 5 senede borcunu öder, 10 senede de dünyanın en saygın devletlerinden biri olur.\"
Kadına yönelik şiddeti protesto emek için turuncu renkli fular takan 100 kadın, boyunlarındaki 100 davula çalarak, ses verdi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATürkKadınaEtkinliklerCumhuriyet MeydanıBüyükşehir Belediye Başkanı Aziz KocaoğluTürkegül KocaoğluKorkmazDavulKadın Ses VeriyorKültürparkAziz KocaoğluGericiliğeCumhuriyetMustafa Kemal AtatürkKocaoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24