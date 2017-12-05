Kadın hakları tartışıldı, 'Durum vahim' tespiti yapıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği tarafından, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının yıldönümü nedeniyle \'Kadın, Yasalar ve Siyaset\' başlıklı konferans düzenlendi. İstanbul Kadın kuruluşları Birliği Dönem Sözcüsü Nazan Moroğlu, \"Geldiğimiz nokta hukuken de kadın hakları açısından da çok vahim\" dedi.

İzmir Barosu\'nda düzenlenen konferansın moderatörlüğünü Hülya Gültekin yaptı, İstanbul Kadın kuruluşları Birliği Dönem Sözcüsü Nazan Moroğlu ile CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke konuşmacı oldu. İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, TBMM’deki kadın milletvekili oranının yüzde 14.9 olduğunu ve 81 ilden 43’ünde hiç kadın milletvekili çıkarılamadığını belirterek, şöyle dedi:

\"Siyasette kadınların çıkarları ve cinsiyet eşitliği temeline dayalı toplum-siyaset modelini daha çok kadınların savunmalı. Kotanın demokrasinin tam olarak başarılabilmesi kadın ve erkeğin toplum içinde eşit bireyler olarak var olmalarıyla mümkündür.\"

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Tülin Eraslan ise Türkiye’nin 2016 yılında toplumsal kadın- erkek cinsiyet eşitliği sıralamasında 141 ülke arasında 139\'uncu sırada olduğunu vurgulayarak, Türkiye\'nin kadın milletvekili oranında dünyada çok gerilerde olduğuna dikkat çekti. Nüfusun yüzde 49.8’ini kadınların oluşturduğunu ifade eden Eraslan, şöyle dedi:

\"Bu toplumun yarısıyız. Seçimler öncesi siyasi partilerin önüne koymak üzere kadın istihdamından, eğitimine, kreşlerin açılmasından, kadın kotasına kadar tüm detaylarıyla bir çalışma hazırladık. Kim kadın bakış açısıyla bize yaklaşırsa oylarımız onadır.\"

İstanbul Kadın kuruluşları Birliği Dönem Sözcüsü Nazan Moroğlu, kadınların eşit temsil edilememesinin bir demokrasi meselesi olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

\"Cumhuriyetin kuruluşunu tekrar tekrar okuyup neleri kazanmışız bilmeliyiz. Cumhuriyet hakikaten bir devrim ama özünde eşitlikçilik yattığı için bir kadın devrimi. Kadın bedeni üzerinden siyaset yapılıyor, yasal hakların yaşama geçmesi engelleniyor. Geldiğimiz nokta hukuken de kadın hakları açısından da çok vahim.\"

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, kadın haklarında hem imkanlara erişim hem de sosyal ve ekonomik alanlarda eşit imkanlarla yaşamada ciddi sıkıntıların olduğunu belirterek, \"Nasıl ki Türkiye içerisinde birlik olduğumuzda daha güçlü oluyorsak, mücadelenin uluslar arası zeminde de ortaklaşarak sürmesinin biz kadınlar için çok büyük kazanımları olacak. Ortaya çıkan bütün eşitsizliklerin, sınırlanmış özgürlüklerin ve toplumun içinde kadını yok sayan yaklaşımın başladığı yer, siyasi iktidarın kullandığı dildir. Bu durumun söylemde kalmayıp eyleme dökülmesi gerekir. Verdiğimiz mücadele bir demokrasi mücadelesidir\" dedi.



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