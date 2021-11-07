Kadın hakları savunucusu Fatma Çiğdem Aydın yaşamını yitirdi. Fatma Çiğdem Aydın, kurucusu olduğu ve başkanlığını yaptığı Sosyal Dayanışma Ağı bünyesinde kadın haklarıyla ilgili çalışmalar ve çeşitli projeler yürütüyordu.

Bianet'te yer alan habere göre, psikolog, çevirmen, eğitimci, kadın hakları savunucusu Fatma Çiğdem Aydın hayatını kaybetti.

Aydın yaşamını yitirdiğini, yayın kurulu üyesi olduğu muhalif.com.tr duyurdu.

Fatma Çiğdem Aydın kimdir?

1961 yılında doğan Fatma Çiğdem Aydın, kurucusu olduğu ve başkanlığını yaptığı Sosyal Dayanışma Ağı (SODA) bünyesinde kadın haklarıyla ilgili çalışmalar ve çeşitli projeler yürütüyordu.

TRT, Birleşmiş Milletler ve kamu kurumları için serbest çevirmen olarak çalıştıktan sonra 2005-2015 arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Çocuk Eğitim Biriminde uzman psikolog olarak görev yaptı.

Kadın Adayları Destekleme Derneği'nde (KA.DER), ikinci başkan ve genel başkan olarak görev yaptı. KA.DER'deki çalışmaları sırasında eğitim materyalleri yazdı, eğitmenlik yaptı, proje yazdı, proje koordinatörlüğü yaptı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kıskançlık ve Rekabet, Verimli Toplantı Teknikleri, Eğitici Eğitimi, Stres Yönetimi, Kadın Hakları, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve İletişim gibi konularda kadın örgütleri ve karma örgütlere eğitimler verdi.

İsveç ve Hollanda'da yerel yönetimler, yönetişim, sol partilerde kadın örgütlenmesi gibi konularda kurslara katıldı. Kadınlara bilgisayar okur yazarlığı öğretme, AÇEV ile ortak yürütülen okuma yazmanın yanı sıra 1500 kadına temel siyaset eğitimi verme, KA.DER'in Siyaset Okulları projesini başlattı ve geliştirdi.

2008'de Kadınlara Hukuki Destek Merkezi'nin (KAHDEM) kuruluşuna destek oldu ve Genel Sekreterliği'ni yaptı. 2011'de Haklı Kadın Platformu'nun kurulmasına katkı verdi. 2014'te Kadıköy Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Konseye Başkan olarak seçildi.