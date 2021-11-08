Kadın hakları savunucusu Fatma Çiğdem Aydın, son yolculuğuna uğurlandı

Kadın hakları savunucusu Fatma Çiğdem Aydın kanser nedeniyle geçen cumartesi yaşamını yitirdi. Aydın, Etiler Camii'nde öğle vakti düzenlenen törenin ardından Sarıyer Nafi Baba Türbesi içindeki mezarlığa defnedildi.

Kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın (60) bir süredir, akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Aydın, geçen cumartesi yaşamını yitirdi. Fatma Çiğdem Aydın için bugün Beşiktaş'taki Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene pek çok dostu, iş arkadaşı ve ailesi katıldı. Törenin ardından Aydın'ın cenazesi Etiler Camii'nde getirildi. Aydın için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene ailesi, iş arkadaşları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın katıldı. Törende Aydın'ın oyuncu eşi Sezai Aydın, annesi Esin Karamanbey ve ablası Tulipen Karamanbey taziyeleri kabul etti. Fatma Çiğdem Aydın, törenin ardından Sarıyer'deki Nafi Baba Türbesinin içindeki mezarlıkta aile kabristanına defnedildi.

Akatlar Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Canan Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler en çok alkıştan hoşlanıyor ama siyaset yapanların en çok ihtiyacı olduğu şey eleştiri. O anlamıyla da Çiğdem'in o eksikliğini hep hissedeceğiz. O eksikliği umarım tamamlayacak ve bıraktığı yerden kadın mücadelesini o eşitlik mücadelesini hep birlikte büyüteceğimiz Çiğdem'e bu anlamıyla layık olacağımız mücadeleyi ortaklaştırabiliriz" dedi.