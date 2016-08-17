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Kadın hâkim: Feodal yapı, kadını şiddet olaylarının üstünü örtmeye itiyor

Cinsel istismar ve kadına yönelik şiddet davasında kadın hâkim muhalefet şerhi koydu

17 Ağustos 2016 00:55

Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Gamze Kafkas, kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar davası sanığının beraat ettirilmesine, "Feodal yapı şiddet olaylarında kadını olayın üstünü örtmeye itiyor" diyerek muhalefet şerhi koydu.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, 19 yaşındaki mağdur D.D., 25 Temmuz 2013 günü akşam saatlerinde bir aydır arkadaşlık yaptığı 33 yaşındaki M.K ile buluştu.

Birlikte bir süre gezen D.D., saatin geç olduğunu söyleyip eve gitmek isteyince aralarında tartışma çıktı.

İddiaya göre D.D.’nin boğazını sıkarak, darp eden M.K., genç kızı yere yatırıp ağzını kapatarak, kıyafetini çıkarmaya çalıştı.

Direnen ve kaçmaya çalışan mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilir şekilde yaralandığını belirten savcı, şüpheli M.K.’nın ’Nitelikli cinsel saldırı’ ve ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

 

"Sevgilimdi, şikayetçi değilim"

 

DHA Diyarbakır muhabiri Felat Bozarslan'ın aktardığı bilgiye göre, iddianamenin kabulünün ardından sanık M.K.’nın tutuksuz yargılaması Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

İfadesinde suçlamaları reddeden sanık, evli olduğu için huzurunun kaçtığını, mağdurdan ayrılmak istediğini ve bu nedenle buluştuğunu söyledi.

Mağdur D.D. ise cinsel saldırıya uğradığına dair polise verdiği ifadeyi geri çekti ve  "Buluşup, konuştuk. Ben eve gideceğimi söyledim. Yüzümü döndüğümde defalarca yumruk attı. Elinden kaçmasam beni öldürecekti. Üstümü çıkarmaya çalışmadı. Gömleğim ağaçlara takılarak yırtıldı. Şikayetçi değilim, sevgilimdi" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme sanık M.K.’nın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmetti.

Karar hakim Gamze Kafkas’ın muhalefet şerhi nedeniyle oy çokluğu ile alındı. Muhalefet şerhinde mağdurun sanık ile sevgili olduğunu ve vücudundaki darp izlerinin düşme sonucu oluştuğunu söylediğini belirten Kafkas, bu anlatımlara itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti. Mağdurun emniyette sıcağı sıcağına verdiği ifade ve tanık polislerin beyanına itibar ettiğini kaydeden Kafkas muhalefet şerhinde şöyle dedi;

"Zira kırsalda ve olayın gerçekleştiği Diyarbakır’da sosyal, ekonomik ve feodal yapı, toplumsal baskı, kadına karşı şiddetin olduğu olaylarda kadınları yaptıkları şikayetten vazgeçmeye, olayın üstünü kapatarak -daha fazla mağdur olmama- amacına itmektedir."

 

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