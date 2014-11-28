'Kadın hakem istemeyen' seksist başkan yardımcısı görevden alındı

İngiltere-İskoçya sınırında törensel bir kontluk olan Northumberland Futbol Federasyonu, kadın hakem Lucy May'e, "Kadınların yeri evidir. Siz gidin mutfakta yemek yapın" diyen başkan yardımcısı John Cummings'in görevine son verdi.

Koray Durkal’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, "Kadınların yeri evidir. Siz gidin mutfakta yemek yapın" dediği için önce görevden men ve para cezası alan Cummings, "Hiçbir kadın benim ligimde hakemlik yapamaz" diye konuşunca federasyondan gönderildi.

John Cummings, hakem seminerinde kadın hakem Lucy May'e, "Kadınların yeri evidir. Hiçbir kadın benim ligimde hakemlik yapamaz. Siz gidin mutfakta yemek yapın" dediği için 4 ay görevden men cezası almıştı. Cezanın ardından açıklamalarının bir şakadan ibaret olduğunu, ancak fikrini savunduğunu belirten Cummings'in, Northumberland Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni kararla, görevine son verildi.

Michael Oliver, cinsiyet ayrımcılığı yapan John Cummings'i protesto etmek için Premier League hakem komitesinden istifa etti.

‘Futbolda cinsel ayrımcılığa yer yok’

Premier League hakem komitesi başkanı Michael Oliver'ın, John Cummings'i protesto etmek için komiteden istifa etmesi, Northumberland Futbol Federasyonu'nu da harekete geçirdi. Cinsel ayrımcılığın ve seksist açıklamaların futbolda yerinin olmadığını açıklayan federasyon, itibarlarını korumak için Cummings'e teşekkür ederek görevden alındığını ve pozisyonunun savunulamaz hale geldiğini açıkladı. Lucy May'den de özür dileyen federasyon yetkililerinin aldığı bu karar İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.

John Cummings'in kadın hakem Lucy May'e yönelik sözleri İngiltere'de büyük yankı yarattı.

Northumberland, İngiltere-İskoçya sınırlarında bulunan bir törensel kontluk ve 2009 itibaren bir tek-seviyeli yerel idare olarak idare edilen bir yerel idare birimi olarak biliniyor.