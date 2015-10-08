Kadın haber ajansı JİNHA'ya erişim engeli

"Ve medyanın dilini değiştiriyoruz. Bizden sonra dünya medyası artık eskisi gibi olmayacak” sloganıyla yayın yapan kadın haber ajansı JİNHA'ya, TİB tarafından erişim engellendi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından yapılan açıklamada, "5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (jinha.com.tr) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlıı 07/10/2015 tarih ve 490.05.01.237719 sayılı kanuna istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir uygulanmaktadır" denildi.

JINHA tarafından yapılan açıklamada ise, "4 yıl önce dünyanın ilk kadın haber ajansı olarak yola çıktığımızda 'Erkekler ne der diye düşünmeden yazıyoruz" demiştik. Eril zihniyetin kurgusu olan 'devlet ne der diye düşünmeden de yazıyoruz' ve hakikatleri yazmaya devam edeceğiz. Yeni adresimizle abonelerimize ulaşacağız" açıklaması yapıldı.