Kadın güvenlik görevlisi, sınava geç kalan öğrencileri sınava böyle yetiştirdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) – KARABÜK’te, önlisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Özel güvenlik görevlisi Elif Akdemir (37), koşarak gelen genç kız adayları motosikletiyle sınav salonlarına yetiştirmeye çalışırken, evde nüfus cüzdanını unuttuğu için gözyaşı döken Büşra Aydın’ı da teselli etmeye çalıştı.

Karabük Üniversitesi’nde, KPSS’ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Geç kalan bazı adaylar koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler de kampüs girişinde bekleyen minibüs ile özel güvenlik personellerine ait araçla sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Özel güvenlik görevlisi Elif Akdemir de kendisine ait motosikletine bindirdiği genç kız adayları sınava yetiştirmeye çalıştı. Akdemir, nüfus cüzdanını evde unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Büşra Aydın’a da sarılıp teselli etmeye çalıştı. ’Ben uyumadım, gece gündüz ailem için uğraştım’’ diyerek gözyaşı dökmeye devam eden Aydın’ının bankta bir süre oturmasını sağlayıp daha sonra sınava girecek bir adayın aracına bindirip şansını denemesini istedi. Ancak Aydın, sınava alınmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Büşra Aydın’ın ağlaması ve Elif Akdemir’in onu teselli etmeye çalışması

-Elif Akdemir’in Büşra Aydın’ı bir araca bindirmesi

-Elif Akdemir’in 2 kişiyi motosikletle götürmesi,

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Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)