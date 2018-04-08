Kadın güreşçiler Alanya'da karşılaştı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)



ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Atatürk Spor Salonu\'nda gerçekleşen şampiyonanın ikinci gününde 10 sıklette final müsabakaları yapıldı. Final müsabakalarında 50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Elif Yanık, 57 kiloda Melika Öztürk, 59 kiloda Ece Tekin, 62 kiloda Derya Bayhan, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Buse Tosun, 72 kiloda Beste Altuğ ve 76 kiloda Ayşegül Özbeğe şampiyon oldu.

Müsabakaların ardından ödül töreninde Gazipaşa Kaymakamı ve Alanya Kaymakam vekili Nurullah Kaya, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, TGF Asbaşkanı Mustafa Çakır, TGF Genel Sekreteri Tahir Yılmaz dereceye giren sporculara madalya verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Müsabakalardan görüntüler

- Ödül töreninden görüntüler

(FOTOĞRAFLI)