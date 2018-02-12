Kadın Güreş Milli Takımı İsveç yolcusu

İSTANBUL / DHA

Kadın Güreş Milli Takımı oyuncuları, Graffing Turnuvası için 6 Şubat tarihinden bu yana Yalova kampında çalışmalarını sürdürüyor.

16 Şubatta İsveç\'e hareket edecek olan Milli Takım\'da açıklamalarda bulunan antrenör Kahraman, Türkiye Şampiyonası\'nın ardından ikincisini düzenledikleri kampta 22 sporcunun bulunduğunu söyledi.

Edirne\'de yaptıkları ilk kampta sporcuların performanslarını test ettiklerini ifade eden Kahraman, \"Burada kamp yapmamızın sebebi İsveç\'te yapılacak Uluslararası Graffing Turnuvası. Asıl hedefimiz ise 2020 Tokyo Olimpiyatları. 2017 bizim için çok başarılı bir yıl oldu. Çıtamız yükseldi ve hiçbir zaman düşürmek istemiyoruz. Bu yıl da biraz dolu geçecek. Akdeniz Oyunları var. 23 yaş altı takımların yine Avrupa Şampiyonası İstanbul\'da olacak. Macaristan\'da 22-28 Ekim\'de Dünya Şampiyonası var. Tabii onlar için de hazırlıklarımız sürüyor\" diye konuştu.

\"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK\"

Türkiye\'yi 50 kiloda temsil edecek olan Evin Demirhan ise 10 günlük kampın ve İsveç\'teki turnuvanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Her şeyin çok güzel geçtiğini kaydeden milli sporcu, şu değerlendirmede bulundu:

\"İsveç\'teki bu turnuva bizim için çok önemli. Dünya ve Avrupa şampiyonalarından önce kendimizi görmemizi sağlayacak. Belarus ve Rusya takımları Yalova kampında yer alıyor. Kampta her şey gayet güzel gidiyor. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İsveç\'teki turnuvada hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Orada kendi performansımızın en iyisini göstermemiz gerekiyor.\"

16 Şubat tarihinde İsveç\'e gidecek olan Milli Takım kafilesinde şu isimler bulunuyor.

50 Kg: Evin Demirhan

53 Kg: Aysun Erge

55 Kg: Bediha Gün

57 Kg: Mehlika Öztürk

59 Kilo Elif Jale Kızılırmak

62 Kg: Derya Bayhan

65 Kg: Aslı Tuğcu

68 Kg: Buse Tosun

72 Kg: Burcu Üğdüler

76 Kg: Yasemin Adar

Mili takım kafilesi 19 Şubat\'ta yurda dönecek.

(FOTOĞRAFLI)