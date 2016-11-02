Kadın gözüyle erkek bedeni nü fotoğraf sergisinde

“Erkek sanatçı, kadın model” hegemonyasına karşı bir duruş sergilemek isteyen kadıNgözÜyle fotoğraf grubunun, erkek modellerin fotoğraflarından oluşan sergisi; 3-16 Kasım 2016 tarihleri arasında Fransa’nın Nancy kentinde gerçekleşecek.

Sergiyi aynı zamanda Türkiye’de de gerçekleştirmek isteyen kadıNgözÜyle grubu, başvurdukları hiçbir galeriden olumlu cevap alamadıklarını ifade etti.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, Fotoğrafçı Niko Guido’nun danışmanlığında kurulan kadıNgözÜyle fotoğraf grubu, mimar, grafiker, bankacı, akademisyen, çevirmen, turist rehberi, doğum fotoğrafçısı, ev hanımı ve emekli, yaşları 20 ile 70 arasında değişen toplan 22 kadından oluşuyor. Dört yıllık bir çalışmanın ürünü olan sergi, beden algısı, toplumsal cinsiyet ve mahremiyet kavramlarından yola çıkarak hazırlandı.

kadıNgözÜyle grubu aynı zamanda sergiyi Türkiye’de gerçekleştirmek istediklerini ancak başvurdukları hiçbir galeriden olumlu cevap alamadıklarını ifade etti. Sergiye ev sahipliği yapmayı kabul eden tek galeri, Nancy’deki Galerie Neuf oldu. kadıNgözÜyle, projeyi şu sözlerle anlatıyor:

“Bu proje hayatın ve sanatın neredeyse her alanındaki erkek egemenliğine karşı bir duruştur. Çoğunlukla erkek sanatçıların ellerinden çıkan ve kadın bedenini ‘estetik bir obje’ olarak ele alan eserler zaman içinde doğallaşmış ve genel kabul görmüştür. Bu nedenle ‘kadıNgözÜyle’ erkek bedenine bakmak, Türkiye'de kadın bedeninde doğmanın utanç ve suçluluk hisleriyle örülü yazgısı yüzünden bir tabuyu yıkmakla eş anlamlıdır. Bizler kadıNgözÜyle erkek bedenine bakarak bir nevi empati geliştirmeyi, ışığı ve hikayesiyle erkek bedeninin de ‘estetik’ ve ‘sanatsal’ olabileceğini göstermeyi amaçladık. Kimimiz erkek bedenin de aciz ve kırılgan olabileceğini, kimimiz kadının nasıl objeleştirildiğini, kimimiz erkeklerin de salt ‘estetik kaygılar’ içerisinde fotoğraflanabileceğini, hatta erkek bedeninin de istenirse bir ‘arzu nesnesi’ olarak görülebileceğini gösterdi. Nü erkek fotoğrafı çekerek kadın bedeninin metalaştırılması karşısında bir duruş sergileyen ve farkındalık yaratmayı amaçlayan bir projenin ilk adımlarını attık. Projemizin çıkış noktası ek anlamlar katmaya gerek bırakmayacak kadar güçlüdür. Malûm Türkiye’de kız çocuğu olarak dünyaya geldiyseniz hayat zordur. Bedeninizden dolayı kendinizi suçlu hissetmeyi öğretirler. Bedeniniz sizin değil, erkek bakışı ve ‘normlarının’ hizmetindedir. Söz konusu ‘normlar’ klasik nü çalışmalarda ise estetize edilmiş haliyle karşımıza çıkar. Maalesef kadına ve sanata bakışın içler acısı durumda olduğu, insanların bedenlere ve toplumsal cinsiyetlerine hapsedildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bizler bu projede yer almakla içselleştirmemiz beklenen sınırları aşma cesareti gösterdik.”

Projeye imza atan fotoğrafçılar; Bahar Akkoyun, Ceren Bıyıklı, Dana Orhon, Elif Gökçe, Esra Çolak, Halime Tural, İpek Kuray Özşahin, Jasemin Sadıker, Kler Kasutol, Candan Taşatmanlar, Liriya Lee, Mehtap Bülbül, Meltem Çiftçi, Nurhayat Yenice, Oylum Bülbül Ananas, Özlem Demircan, Özlem Yıldırım Gözde, Özlem Sezgin, Pınar Derin Gençer, Semra Uyar, Servet Deniz, Sevinç Doğu Yılmaz, Ülkü Aydın.

3-16 Kasım 2016 tarihleri arasında açık kalacak olan sergi A Ta Turquie Derneği ve Nancy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.