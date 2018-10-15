Kadın girişimciler, peynirde buluştu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- ARTVİN Sınırlı Sorumlu Kadın Girişimciler Turizm Geliştirme Kooperatifi ile Kars\'taki Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği üyelerinden kadın girişimciler peynir ortak paydasında bir araya geldi.

Yaklaşık 50 kişilik bir girişimci kadın grubu ile Kars\'ın Boğatepe köyüne gelen Artvinli kadınlar bilgi alışverişinde bulundu. Boğatepe köyünde kadınlar adına konuşan Hatice Nur Ersöz, \"Artvin’de kurduğumuz kooperatifin sürdürülebilir kalkınmaya ve üretime katkıda bulunmak, kadınları üretimin ve hayatın içinde faal tutarak ekonomik ve sosyal güvence elde etmelerini sağlamak istiyoruz. Kooperatif olarak hem şehrimize hem kadınlarımıza çok şey kazandıracağımıza inanıyoruz. Turizmin çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu, kadınların da bu sektörde çok şey katacak. Kars\'ın Boğatepe köyüne düzenlediğimiz gezi sayesinde burada gördüklerimiz bize ayna olacak. Özellikle burada, bireyselden çok kolektif çalışma sisteminin işlediğini görmekten çok mutlu oldum. Önümüzdeki günlerde Artvin ve bu yöre arasında turizm ve üretime dönük birtakım işbirliği olacaktır\" diye konuştu

Kahvaltının ardından yapılan görüşmeler ve fikir alışverişleri bu gezinin en renkli bölümlerinden birini oluşturdu. Artvinli kadınlar yanlarında getirdikleri hamur işi yöresel ürünleri Boğatepeli kadınlara hediye etti. Artvin\'den gelen girişimci kadınları köylerinde görmekten çok mutlu olduklarını söyleyen Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği üyelerinden Gülcan Hasözdemir ise şunları söyledi:

\"Derneğimiz tarafından bize sağlanan bu etkinlikler, işbirliğimiz ve çalışmalarımız biz kadınlara ekonomik yönden önemli katkılar sağlamakta. Eşlerimiz önünde boynu bükük kalmadan, çarşıya pazara giderken çantamızı kolumuza güvenle takıp alışveriş yapmamızı sağlamaktadır. Dernek sayesinde Fransızca\'dan yogaya kadar birçok şey öğrendik. Her geçen gün birçok açıdan kendimizi geliştiriyoruz. Bu nedenle dernekteki çalışmalardan çok memnunum.\"

Artvin\'den gelen kadınlar, Boğatepe köyündeki \'Peynir Müzesi\'ni gezerek köyden ayrıldı.

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