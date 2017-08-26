Kadın girişimci üzümün kuruma süresini kısalttı

Nermin UÇTU/ MANİSA,(DHA)- MANİSA\'da girişimci Burcu Çağlayan\'ın üzümlerin daha kaliteli ve daha az emekle kurutulması için ürettiği \'Pusal\' adlı ürün, çiftçilerin ilgisini çekti. KOSGEB desteği ile şirketini kuran 37 yaşındaki Çağlayan\'ın ürünü çiftçiye kolaylık sağlarken, üzümlerin kuruma süresini 1-2 gün erkene çekti, kalitede de artış sağladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi\'nde kimya eğitimi alan Burcu Çağlayan, çiftçinin üzümlerini kurutmak için zeytinyağı ve potasyum karbonat maddesini karıştırarak uzun uğraşlar sonrasında üzümünü kuruttuğunu gördü. Kendi işini kuran Çağlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı ile birlikte potasyum ile zeytinyağını tek bir üründe birleştirdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ürününü ortaya çıkaran Çağlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent\'te kurduğu şirketine gıda işletmesi ruhsatı alarak üretime geçti. İlk olarak 5 ton üretim yapan Burcu Çağlayan\'ın Pusal isimli ürünü üzüm üreticisinin de ilgisini çekti. Birçok yerden rağbet gören ürün, üzümlerin kurutulmasında kullanılmaya başlandı.

KALİTEYİ ARTIRDI, KURUMA SÜRESİNİ DÜŞÜRDÜ

Burcu Çağlayan, üzümün sahada kuruma süresinin 4-5 güne düştüğünü belirterek, çiftçinin ürüne büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Çağlayan, \"Geleneksel yöntemle kurutulurken potasyum karbonat ile zeytinyağının birleştirilerek kullanılması yöntemi kullanılıyordu. Bu süreç çok yorucu oluyordu, hem de yağın tamamen erimemesi nedeniyle üründe renk ve kalite açısından dezavantaj yaratıyordu. Biz tek bir ürün haline getirerek ve çözünürlük avantajı ile uygulama kolaylığı sağladık. Üretici alıp suya karıştırarak direk kullanabiliyorlar. Renkte de dalgalanmalar yaratmadığı için üzümün hepsi aynı renk oluyor\" dedi. Patent başvuru sürecini yürüttüklerini ifade eden Çağlayan, yaptığı ürünün patentli olacağını söyledi.

ALTIN SARISI RENGİ KALDI

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı, üzümün Manisa için stratejik bir ürün olduğunu belirterek, kuruma işleminin çok önemli olduğunu ifade etti. Abalı, çiftçinin bandırma işlemi sırasında geleneksel yöntemde çözeltiyi tam olarak ayarlayamaması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, üzümde farklı renkler elde edilmesine neden olduğunu aktardı. Pusal isimli ürünün üzümde altın sarısı renginin yakalanmasını sağladığını ve daha kısa sürede kurumasına yardımcı olduğunu ifade eden Abalı, \"Çiftçiye zahmet veren ve birçok ürünü karıştırarak elde ettiği karışımı biz tek ürün haline getirdik. Bu ürünü kullanması çok kolay. Bu da çiftçinin ilgisini çekti. Şimdiden birçok çiftçi ürünü denedi ve memnun kaldılar\" diye konuştu. Prof. Dr. Abalı, Pusal isimli ürünün 5 kilosunun 60 ila 65 lira arasında satıldığını söyledi.

Kadın girişimcinin ortaya çıkardığı Pusal isimli ürünü kullanan çiftçi Ahmet Feridun Aşan, kendisine büyük kolaylık sağladığını anlattı. Ahmet Feridun Aşan, kolaylığın yanı sıra üzümün kalitesini koruduğunu belirterek, kuruma süresinde de avantaj sağladıklarını söyledi. Ziraat Mühendisi Yunus Kahya da, geleneksel yöntemde potasa ile yağın karıştırıldığını hatırlatıp, zorlu bir işlem olduğunu aktardı. Yeni ürünün çiftçiye kolaylık sağladığını dile getiren Kahya, çiftçilerin de bu ürüne ilgi gösterdiğini belirtti.

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