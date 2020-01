Kadın girişimci, çiftliğine depremde ölen Japon doktor Miyazaki'nin adını verdi

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - ORGANİK tarım teknikeri olan ve bugüne kadar çeşitli firmalarda danışmanlık yapan 30 yaşındaki Dünya Karakuş, Van\'ın merkez Edremit İlçesi\'ne bağlı Köprüler Mahallesi\'nde organik üretim merkezi kurma çalışması başlattı. Çiftliği öz kaynaklarıyla kuracağını, bu yıl tavuk ve yumurta üretimine başlanacağını, önümüzdeki yıl ise sera ve hayvancılık yapacağını belirten Karakuş, çiftliğine de 9 Kasım 2011\'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki Van depreminde, otel enkazının altında kalarak, yaşamını yitiren Japon doktor Atsushi Miyazaki\'nin adını verdi.

Vanlı kadın girişimci Dünya Karakuş, Köprüler Mahallesi\'nde, 50 dönümlük arazi üzerinde organik ürün yetiştirmek için çalışma yaptı. İlk etapta 1 dönümlük kapalı alanda, organik tavuk ve yumurta yetiştiriciliği yapılacak üretim merkezine 2011 yılındaki Van depreminde yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki\'nin ismi verildi. Zor şartlarda, hiçbir destek almadan kurduğu çiftliğiyle ilgili hedef ve hayalleri olduğunu belirten Karakuş, kadınların da birçok işi yapabileceğini, zorlu görünen işlerin üstesinden gelebileceğini söyledi. Japon yardım gönüllüsü Miyazaki\'nin ailesini üretim merkezinin açılışına davet etmek isteyen Karakuş, gerekirse Japonya\'ya da gidebileceğini vurguladı.

Sabah saatlerinden itibaren şalvarını giyip, çalışmaya koyulan girişimci Karakuş, bazen boya yaptığını bazen de çit çektiğini söyledi. Bölge topraklarının verimli olduğunu ve tarım yapmaya çok müsait olduğunu belirten Karakuş, \"Tarım danışmanıydım. 4 yıl boyunca Edremit\'e bağlı köprüler köyünde danışmanlık yaptım. Buradaki çiftçilerle diyalog halindeyim. Danışmanlık işim bittikten sonra da çiftçilerle aile ortamı kurdum. Buradaki topraklar, çok verimli. Onlarla birlikte bu toprakları nasıl değerlendirebiliriz? İnsanlar, köylerden kentlere göç ediyor. Bunu biraz daha nasıl engelleyebilirim, diye düşündüm. İlla ki masa başında devlet memuru olmaya gerek yok. Kendi işimizi kurabiliriz, toprağımızı değerlendirebiliriz\" dedi. Kurduğu çiftliği ileride büyük bir üretim merkezi haline getirmeyi planladığını söyleyen Karakuş, şöyle devam etti:

\"Burada 50 dönümlük bir arazi var. Bunu nasıl değerlendirebiliriz, diye işe başladık. Organik tarım mezunuyum, hep bir organik üretim merkezi kurmayı hayal ettim. Şimdi hayalimi gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Burada organik tavuk, yumurta yetiştiriciliği, et kesimi olacak. Şu an küçük etaplı başladık, ben burayı büyük bir üretim merkezi haline getireceğim. Burada küçük çaplı seralarımız var. Seralarımızda ilaç, kimyasal kullanılmıyor. Hepsi tamamen organik, patent içinde başvuruda bulunduk. Üretimimiz, sadece et ve yumurta ile sınırlı kalmayacak. Buraya büyük bir çiftlik kurmayı düşünüyorum. Şimdiden bunun hazırlığını yapıyorum. Bu çiftlik daha sonraki aşamalarda büyük bir eğitim ve üretim merkezi olacak. Bunu gerçekleştirmek için çalışıyorum.\"

Van depreminde, 2011 yılında yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Miyazaki\'nin ölümünden çok etkilendiğini dile getiren kadın girişimci Karakuş, Miyazaki\'nin isminin yaşaması gerektiğini vurguladı. Japonya\'ya da büyük bir sürpriz yapmayı düşündüğünü söyleyen Karakuş, şöyle konuştu:

\"Miyazaki deyince, aklıma vicdan geliyor. Miyazaki, bence vicdandır. Kendi hayatını hiçe sayıp, biz Van halkı için buraya geldi. Burada yaşamını yitirdi. Bence Miyazaki isminin yaşaması gerekiyor. Annesi Madam Keioko\'nun inşaat yığınları arasında çiçek bırakırken, o moloz taşlarını çantasına bırakması çok canımı acıtmıştı; çok dikkatimi çekmişti. Annesinin o moloz taşlarının üzerine bıraktığı çiçekleri ben yaşatmak istiyorum. Miyazaki için ayırdığım belli bir dönüm araziye onun adına burada ağaç dikeceğim, orman alanı yapacağım. Sayın valimizle de bu konuyu görüşeceğim. Japonya\'ya gidip kendi ailesini buraya getireceğim. Oğlunun isminin Van halkının nasıl yaşattığını, oğlunun isminin asla unutulmayacağını, bizlerin onu asla unutmayacağını göstermek istiyorum. Bu anlamda Japonya\'ya da büyük bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. İnsanlar buraya hafta sonu geldiklerinde Miyazaki için dikilen ağaçların altında serinlendiğinde, gölgesinde oturup dinlendiğinde onu anmalarını çok istiyorum. Bunun için elimden geleni yaptım, yapıyorum.\"



