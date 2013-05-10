Kadın gazeteciyi öldürdü, intihar etti

Çorum'un İskilip ilçesinde yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan 2 çocuk annesi Sevtap Elmas'ı öldüren Rahim Bayar, intihar ederek yaşamına son verdi. İskilip’te yayımlanan bir gazetede çalışan Sevtap Elmas’ı işyerinde öldüren Rahim Bayar’ın, daha önceden arkadaşlık teklifinde bulunduğu, Elmas’ın bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.



İskilip’te haftalık yayın yapan İskilip Gazetesi'nde muhabir olarak çalışan 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Sevtap Elmas, Kaleboğazı Mahallesi'ndeki gazete bürosuna gelen Rahim Bayar ile büronun üst katında tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Bayar, tabancayla Elmas'a iki el ateş etti. Bayar, tabancayla daha sonra başına ateş etti.

Silah sesleri üzerine üst kata çıkan çalışanlar, Elmas ve Bayar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin kontrolünde, Elmas ile Bayar'ın öldüğü belirlendi.

Cesetler, savcının olay yeri incelemesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayı haber alan Elmas'ın kız kardeşi Seher İrtürk, fenalık geçirdi. İrtürk'e hastane görevlileri tarafından müdahale edildi.

Koruma talep etmiş

Evli ve 2 çocuk babası Rahim Bayar'ın, eşini geçen yıl trafik kazasında kaybeden Sevtap Elmas'ı bir süredir rahatsız ettiği öğrenildi. Bayar tarafından birkaç kez darbedildiği öne sürülen Elmas'ın, savcılıktan koruma talebinde bulunduğu bildirildi.

İl merkezinde yaşayan Elmas'a Bahçelievler Polis Merkezinden koruma sağlandığı ancak çalıştığı gazetenin İskilip'teki bürosunda denetim yapılacağı için Elmas'ın polise bilgi vermeden ilçeye geldiği öğrenildi.