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Dünya
Deutsche Welle

Kadın gazeteciye cinsel içerikli laf koltuktan etti

Sırbistan'da bir kadın gazeteciye cinsel içerikli sözler sarf eden Savunma Bakanı Bratislav Gaşiç, gelen tepkiler üzerine görevinden alındı. Gaşiç'e yakını olduğu Başbakan Aleksandr Vuçiç de sahip çıkmadı.

08 Aralık 2015 13:25

Savunma Bakanı Bratislav Gaşiç, bir basın toplantısı sırasında çekim yapan kamera
ve foto-muhabirlerini engellememek için dizleri üstüne çöken kadın muhabire "Kolayca
dizlerinin üzerine çöken kadın gazetecileri çok severim" diye laf attı.   

'Tüm kadınlara hakaret etti'
Gaşiç'in ifadeleri
muhalefet, gazeteci meslek örgütleri ve kadın hakları savunucularının
tepkisine yol açtı. Kadın-erkek eşitliğinden sorumlu hükümet yetkilisi Brankica
Yankoviç, "Gaşiç yalnızca gazetecilere değil tüm kadınlara hakaret etmiştir. Davranışı
kabul edilemez" dedi. Kadın muhabirin işvereni  B92 televizyon kanalından yapılan
açıklamada, savunma bakanının ifadeleri siyasi açıdan yorumlandı. Açıklamada,
"Hükümet gazetecilerin diz çökmesini istiyor" denildi.

Başbakan Vuçiç'in tavrı

Gaşiç, hafta sonunda yaptığı açıklamada, "Utanç verici davranışımdan ötürü özür
dilerim" dedi. Ancak özrü Başbakan Aleksandr Vuçiç tarafından yeterli görülmedi.
Başbakan, "Bu türden bir davranışın özrü olmaz" diyerek özürü kabul etmedi.
"Sırbistan'daki her kadını korumalıyız" sözlerini kullanan Vuçiç, Gaşiç'in daha fazla
görevde kalamayacağını açıkladı. 

Belediye başkanlığından geliyor

Bratislav Gaşiç 2014 nisan'ında savunma bakanlığına getirilmişti. 48 yaşındaki Gaşiç
daha önce 57 bin nüfuslu Kruševac (Alacahisar) kentinin belediye başkanlığını
yapıyordu. Başbakan Vuçiç'e yakın isimler arasında anılan Gaşiç halen iktidardaki
Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) başkan
vekilliğini yürütüyor.    

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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