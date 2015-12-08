Kadın gazeteciye cinsel içerikli laf koltuktan etti

Savunma Bakanı Bratislav Gaşiç, bir basın toplantısı sırasında çekim yapan kamera
ve foto-muhabirlerini engellememek için dizleri üstüne çöken kadın muhabire "Kolayca
dizlerinin üzerine çöken kadın gazetecileri çok severim" diye laf attı.
'Tüm kadınlara hakaret etti'
Gaşiç'in ifadeleri
muhalefet, gazeteci meslek örgütleri ve kadın hakları savunucularının
tepkisine yol açtı. Kadın-erkek eşitliğinden sorumlu hükümet yetkilisi Brankica
Yankoviç, "Gaşiç yalnızca gazetecilere değil tüm kadınlara hakaret etmiştir. Davranışı
kabul edilemez" dedi. Kadın muhabirin işvereni B92 televizyon kanalından yapılan
açıklamada, savunma bakanının ifadeleri siyasi açıdan yorumlandı. Açıklamada,
"Hükümet gazetecilerin diz çökmesini istiyor" denildi.
Başbakan Vuçiç'in tavrı
Gaşiç, hafta sonunda yaptığı açıklamada, "Utanç verici davranışımdan ötürü özür
dilerim" dedi. Ancak özrü Başbakan Aleksandr Vuçiç tarafından yeterli görülmedi.
Başbakan, "Bu türden bir davranışın özrü olmaz" diyerek özürü kabul etmedi.
"Sırbistan'daki her kadını korumalıyız" sözlerini kullanan Vuçiç, Gaşiç'in daha fazla
görevde kalamayacağını açıkladı.
Belediye başkanlığından geliyor
Bratislav Gaşiç 2014 nisan'ında savunma bakanlığına getirilmişti. 48 yaşındaki Gaşiç
daha önce 57 bin nüfuslu Kruševac (Alacahisar) kentinin belediye başkanlığını
yapıyordu. Başbakan Vuçiç'e yakın isimler arasında anılan Gaşiç halen iktidardaki
Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) başkan
vekilliğini yürütüyor.