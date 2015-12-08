Kadın gazeteciye cinsel içerikli laf koltuktan etti

Savunma Bakanı Bratislav Gaşiç, bir basın toplantısı sırasında çekim yapan kamera

ve foto-muhabirlerini engellememek için dizleri üstüne çöken kadın muhabire "Kolayca

dizlerinin üzerine çöken kadın gazetecileri çok severim" diye laf attı.

'Tüm kadınlara hakaret etti'

Gaşiç'in ifadeleri

muhalefet, gazeteci meslek örgütleri ve kadın hakları savunucularının

tepkisine yol açtı. Kadın-erkek eşitliğinden sorumlu hükümet yetkilisi Brankica

Yankoviç, "Gaşiç yalnızca gazetecilere değil tüm kadınlara hakaret etmiştir. Davranışı

kabul edilemez" dedi. Kadın muhabirin işvereni B92 televizyon kanalından yapılan

açıklamada, savunma bakanının ifadeleri siyasi açıdan yorumlandı. Açıklamada,

"Hükümet gazetecilerin diz çökmesini istiyor" denildi.

Başbakan Vuçiç'in tavrı

Gaşiç, hafta sonunda yaptığı açıklamada, "Utanç verici davranışımdan ötürü özür

dilerim" dedi. Ancak özrü Başbakan Aleksandr Vuçiç tarafından yeterli görülmedi.

Başbakan, "Bu türden bir davranışın özrü olmaz" diyerek özürü kabul etmedi.

"Sırbistan'daki her kadını korumalıyız" sözlerini kullanan Vuçiç, Gaşiç'in daha fazla

görevde kalamayacağını açıkladı.

Belediye başkanlığından geliyor

Bratislav Gaşiç 2014 nisan'ında savunma bakanlığına getirilmişti. 48 yaşındaki Gaşiç

daha önce 57 bin nüfuslu Kruševac (Alacahisar) kentinin belediye başkanlığını

yapıyordu. Başbakan Vuçiç'e yakın isimler arasında anılan Gaşiç halen iktidardaki

Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) başkan

vekilliğini yürütüyor.