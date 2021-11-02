Kadın gazetecilere yönelik hak ihlali raporu: En çok vaka kaydedilen ülkeler Türkiye, Rusya, Kanada

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ) yayınladığı ekim ayı basın özgürlüğü raporuna göre, Türkiye'de en az 15 kadın gazeteci mesleki faaliyetlerine yönelik şiddet ve tacize maruz kaldı; en çok vaka kaydedilen üç ülke Türkiye, Rusya ve Kanada oldu.
CFWIJ raporlarla, kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerini, karşı karşıya kaldıkları tehditleri ve saldırıları, maruz kaldıkları taciz vakalarını kaydetmeye ve gazetecilerin haklarını savunmaya devam ediyor. Bianet'te yer alan ekim ayı raporuna göre;
- 40 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı.
- En çok vaka kaydedilen üç ülke Türkiye, Rusya ve Kanada oldu.
- Ekim ayında dünya genelinde kadın gazetecilere yönelik en çok fiziksel saldırı vakaları kaydedildi. Dünya genelinde 19 kadın gazeteci sahada haber takibi yaparken fiziksel saldırıya ve polis müdahalesine maruz kaldı.
- Türkiye'de en az 15 kadın gazeteci mesleki faaliyetlerine yönelik şiddet ve tacize maruz kaldı. Bunların 12'si sahada haber takibi yaparken fiziksel şiddete maruz kaldı. İki kadın gazeteci ise yasal yollarla taciz edildi.
- Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'dan sonra rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'nin şikayeti üzerine tutuklanan iki öğrenciyi desteklemek için orada bulunan topluluğu takip eden en az 12 kadın gazetecinin haber yapma hakkı polis tarafından ihlal edildi. Açıklamayı takip etmek isteyen gazeteciler darp edildi. Basın kartlarına el konuldu. Gazetecilerin çekim yapması engellenerek polis tarafından ablukaya alındı.
- Doğrusu Haber muhabiri Büşra Taşkıran ve Jin News muhabiri Öznur Değer, Ankara'da yurttaşlarla yaptıkları sokak röportajlarında polis tarafından 'turkuaz basın kartları' olmadığı için engellendi. İki gazeteci de polisin Genel Bilgi Toplama (GBT) talebi nedeniyle durduruldu, haber hakları ihlal edildi.
- Gazeteci Derya Okatan 2019'da hakkında açılan soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 13 Ekim'de hakim karşısına çıktı. Gazeteci hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin olumsuz paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti Derya Okatan aleyhine açılan ve hâlâ sonuçlanmamış davaların birleştirilip birleştirilemeyeceği konusunda yazı yazılmasına karar verdi. Dava 26 Ocak 2022'ye bırakıldı.
- Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunma suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve İpek'in intiharına sebep olan jandarma uzman çavuş Musa O.'ya yönelik 30 Mayıs 2021'de yaptığı haber ve sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Pınar Gayıp hakkında soruşturma açıldı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gazeteci "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef göstermek" iddiasıyla suçlanıyor.