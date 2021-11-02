Kadın gazetecilere yönelik hak ihlali raporu: En çok vaka kaydedilen ülkeler Türkiye, Rusya, Kanada

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ) yayınladığı ekim ayı basın özgürlüğü raporuna göre, Türkiye'de en az 15 kadın gazeteci mesleki faaliyetlerine yönelik şiddet ve tacize maruz kaldı; en çok vaka kaydedilen üç ülke Türkiye, Rusya ve Kanada oldu.

CFWIJ raporlarla, kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerini, karşı karşıya kaldıkları tehditleri ve saldırıları, maruz kaldıkları taciz vakalarını kaydetmeye ve gazetecilerin haklarını savunmaya devam ediyor. Bianet'te yer alan ekim ayı raporuna göre;