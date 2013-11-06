Başbakan 'Sizce uygun mu' diye sordu, kadın gazeteciler cevap verdi

Kadın Gazeteciler Takipte oluşumu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “öğrenci evlerinin denetimi” konusunda kendisine soru soran kadın bir gazeteciye yönelik sarf ettiği “Kişilerin müstakil evlerinde, - bir farklı kız, bir farklı genç - ikisinin aynı evde kalması ne denli uygun olabilir? Siz acaba kızınıza, oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz” sorusuna toplu yanıt verdi.

Kadın gazetecilerin Erdoğan’a cevaben “Evet”, ”Münasiptir”, “Uygundur”, “Benim meşrebime uygun” dediği kısa çekimler birleştirilerek yaklaşık bir dakikalık bir video hazırlandı.

İşte Kadın Gazeteciler Takipte’nin Erdoğan’a yanıtı:



