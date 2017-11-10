Kadın futbolunun genç yıldızları Azerbaycan Milli Takımı'nı tercih etti

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadın Futbol 1\'inci Ligi takımlarından 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor\'da forma giyen Öznur Taş, Sude Topçu, Beyzanur Aslan, Azerbaycan Milli Takımı\'nı tercih etti. Kadın futbolunun genç yıldızları farklı yaş kategorilerinde Azerbaycan formasıyla 3 milli maça çıktı.

Türk futbolunda her dönem konuşulan Türk kökenli futbolcuların başka ülkelerin milli takımında forma giyme tercihinin bir örneği kadın futbolunda yaşandı. Geçmişte ve günümüzde yaşadıkları ülkenin milli takımında forma giymeyi seçen Türk asıllı futbolcular Kubilay Türkyılmaz, Mehmet Scholl, Mesut Özil, Emre Can, Erkan Zengin Eren Derdiyok, Gökhan İnler, Kerem Demirbay, Hakan Yakın, Murat Yakın, İlkay Gündoğan örneklerinden farklı olarak Antalya\'da büyüyen 3 kadın futbolcu, Azerbaycan\'ı tercih etti.

1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor\'un altyapısından yetişen 18 yaşındaki Beyzanur ile 19 yaşındaki Öznur ve Sude takımlarındaki başarılı performansıyla Azerbaycan Kadın Futbol Milli Takımı\'ndan davet aldı. Kadın Futbol 1\'inci Ligi\'nin genç yıldızları arasında gösterilen 3 futbolcu, kendilerine yapılan teklif sonrası Azerbaycan forması giymeyi tercih etti. 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor\'da stoper oynayan Beyzanur, sol kanatta görev yapan Öznur ile kaleyi koruyan Sude, Azerbaycan formasıyla 3 milli maça çıktı. Kadınlar UEFA Avrupa Şampiyonası\'nın grup eleme maçlarında Azerbaycan\'ın farklı yaş kategorilerinde forma giyen Kadın Futbol Ligi\'nin genç yıldızları takımlarının üst tura yükselmesinde önemli rol oynadı.

Öznur Taş, Azerbaycan\'ın kadın futboluna verdiği önemden dolayı Azerbaycan Milli Takımı\'nı tercih ettiğini dile getirdi. Azerbaycan Milli Takımı\'nın formasını giydiği için mutlu olduğunu aktaran Öznur Tay, bu tercihinin geleceği ve eğitim hayatı açısından kendisine olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti. Sude Topçu ise Azerbaycan Milli Takımı\'ndan yetkililerin kendisini bir süre takip ettikten sonra milli formayı giymeyi teklif ettiklerini anlattı. Şampiyonada Azerbaycan Milli Takımı\'nın kalesini koruduğunu aktaran Sude Topçu, başarılı kurtarışlarıyla takımın üst tura yükselmesinde etkili olduğunu söyledi. Sude Topçu, kadın futbolunda hem milli formayla hem de takımı 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor\'da başarılı olmak istediğini ifade etti.

Kadın futbolunda başarılarıyla adından söz ettirmeyi ve uluslararası şampiyonalarda forma giymeyi hedeflediğini aktaran Beyzanur Aslan, \"Geleceğim ve kariyerim için Azerbaycan Milli Takımı\'nı seçtim. Karar verme süreci benim için zor bir dönemdi ama Azerbaycan Milli Takımı forması giydiğim için mutluyum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Üç sporcudan görüntü

- Antrenmandan görüntü

- Röp1. Öznur Taş

-Röp2: Sude Topçu

- Röp3: Beyzanur Aslan

FOTOĞRAFLI