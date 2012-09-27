'Kadın futboldan anlar mı?' sorusuna en güzel cevap

24 yaşındaki kadın futbolcu Tihana Nemcic, gerekli lisansı alır almaz ülkesi Hırvatistan’ın 5. Ligi’ndeki Viktorija Vojakovac takımının başına geçti.

10 yıldır Dynamo ZNK Maksimir kulübünde futbolculuk yapan ve daha önce U17 takımlarında antrenörlük yapan Nemcic, lisansını alır almaz Viktorija kulübüyle anlaştı.

Nemcic, “Eğer kadınlar ve erkekler bu lisansı eşit olarak alabiliyorsa neden kadınlar erkeklerin dünyasında çalışamasın. Antrenör olarak oyunda yaratıcılığım ve özgürlük alanım bulunuyor.

Oyuncular futbolu biliyor ama geliştirmemiz gereken şeyler var” dedi.

Erkek oyuncularının kendisini dinlediğini ifade eden Nemcic, “Her antrenmanda beni çok iyi dinliyorlar ve hiçbir problem çıkmadı. Çok iyi bir takımız var ülkenin birinci ligine çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Nemcic en büyük hayalinin ise Zlatan Ibrahimovic'le tanışmak olduğunu söyledi.