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Spor

Kadın futbolcular zafer işareti yaptı diye ‘bölücülük’ten disipline verildi!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un kadın futbol takımında maç sonrası yapılan zafer işaretine verilen ceza tartışmaya yol açtı

27 Mart 2015 14:09

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor’un üç futbolcusu kazandıkları bir maçtan sonra zafer işareti yaptıkları için, ‘bölücü ve ideolojik propaganda’ yaptıkları iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nın kararı Güzide Alçu, Devran Görmez ve Nur Zelal Bal adlı futbolcuları kapsıyor.

 

Başkan Avcı: Şaşkınız, savunmamızı göndereceğiz

 

Adını Amedspor olarak değiştiren ancak liglerin tescil edilmesini bekleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Başkanı İhsan Avcı,“Dünyanın her yerinde ve her spor müsabakalarında yapılan zafer işareti, ilk kez suç sayılarak disiplin kuruluna sevk edilme gerekçesi oldu. Şaşkınız, savunmamızı yapıp göndereceğiz” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kadınlar 2’nci Futbol Ligi’nde mücadele ediyor.

Söz konusu maç Elazığ’da oynanmış,Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Gençlikspor’u 24-0 yenmişti.

 

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