Kadın Filmleri'nin teması 'beden'

9 Mart-12 Nisan 2009 tarihlerinde yapılacak, bu yılki teması "beden" olan 7. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nde 4 ilde 15 ülkeden 45 film sinemaseverlerle birlikte olacak.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 9-15 Mart 2009'da İstanbul'da, Fransız Kültür Merkezi ve İstanbul Modern salonlarında, ardından 20-21 Mart'ta Manisa, 5-6 Nisan'da Urfa ve 11-12 Nisan'da Trabzon'da olacak.



Festivalin "Tema" bölümünde gösterilecek filmler arasında; Zeynep Köprülü'nün "Ayna", Aslı Ertürk'ün "Beden Sonuç İlişkisi", Fatma Aslan'ın "Cam Kırıkları", Natalie Brady'in "Eve Dönme Vakti" ve Katherina Gilday'ın "Kadınlığın Suretleri" isimli fimlleri gösterilecek.

"Kadınların Sineması" ise Elif Gunay'ın "Anahtar", Silvina Der ve Meguerditchian'ın "Arada", Nazlı Eda Noyan'ın "Başka Diyarların Çocukları", Elite Zexer'in "Hiza Al" ve Yeşim Ustaoğlu'nun "Pandora'nın Kutusu" adlı filmleri dikkat çeken yapımlar.



Festivalde ayrıca, "Sözlü Tarih", "Filmin Cinsiyeti", "Feminist Sinema" gibi temalarda kadınların sinema bilgi ve deneyimini edinebildiği 4 sinema atölyesi de yer alacak.

