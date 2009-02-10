Kadın Filmleri Festivali’nin teması ‘beden’

Sinemaseverlerle 9 Mart-12 Nisan tarihleri arasında buluşacak Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde 4 ilde 15 ülkeden 45 film gösterilecek. Festivalde ilk kez Türk sinemasındaki cinsiyetçiliğe dikkat çekmek amacıyla “Altın Bamya” ödülleri verilecek.



7. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali kapsamında bu yıl ilk kez Türk sinemasındaki cinsiyetçiliğe dikkat çekmek amacıyla “Altın Bamya” ödülleri verilecek. Sinemaseverlerle 9 Mart-12 Nisan tarihleri arasında buluşacak festivalin bu yılki teması “Beden” olarak belirlendi.



Festival boyunca 15 ülkeden 45 film, 9-18 Mart arasında İstanbul’da Fransız Kültür Merkezi ve İstanbul Modern salonlarında, 20-21 Martta Manisa’da, 5-6 Nisanda Şanlıurfa’da ve 11-12 Nisanda Trabzon’da sinemaseverlerle buluşacak.



Film gösterimlerinin yanı sıra 4 ilde de “Kadın Bedeninin Seyri: Sinemada Beden ve Cinsiyetçilik” paneli yapılacak.



Film okuma atölyesi ve yönetmenlerle söyleşilerin de olacağı festival kapsamında bu yıl ilk kez Türkiye sinemasındaki cinsiyetçiliğe dikkat çekmek amacıyla “2008 Türkiye Sineması Cinsiyetçilik Ödülleri/1. Altın Bamya” verilecek.



“ALTIN BAMYA” ADAYLARI

“Altın Bamya” adayları, ön jüri tarafından 2008 yılında vizyona giren yerli sinema filmlerini bu bakışla değerlendirerek belirlendi.



“Altın Bamya” adayı “Erkek Karakter” kategorisinde “Aşk Tutulması”, “Issız Adam” ve “Recep İvedik”, “Kadın Karakter” kategorisinde “Aşk Tutulması”, “Osmanlı Cumhuriyeti” ve “Üç Maymun” olarak tespit edildi.



“Cinsiyetçi izler taşıması, kadın ve erkek karakterlere adil ve eşitlikçi yaklaşmaması, bu tutumun diyaloglardan, karakterlere kadar her sahnesine sinmiş olması ve içerdiği cinsiyetçi unsurların” değerlendirilmesiyle “Senaryo” kategorisinde “Issız Adam”, “Üç Maymun” ve “Vesaire Vesaire” filmleri aday gösterildi.



Işıktan kadraja, kadın ve erkek karakterlerden, yönetmenin yorumuna kadar tüm unsurların bir arada değerlendirilmesiyle “Film” kategorisinde ise “Aşk Tutulması”, “Issız Adam” ve “Recep İvedik” filmleri belirlendi.



ULUSLARARASI GEZİCİ FİLMMOR KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ:

Sadece kadın yönetmenlerin filmleriyle, İstanbul’da başlayıp her yıl Türkiye’nin farklı şehirlerini dolaşan festival altı yıldır çeşitli tema ve etkinliklerle sürüyor:

1. Filmmor Kadın Filmleri Festivali, ‘Kadınlar Sinema Yapıyor’, 2-9 Şubat 2003, İstanbul

2. Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 8-14 Mart 2004, İstanbul, 15-20 Mart 2004 - Diyarbakır

3. Filmmor Kadın Filmleri Festivali, ‘İnce Örülmüş Sık okunmuş Filmler’, 11-18 Mart 2005, İstanbul, 1-2 Nisan Diyarbakır, 6-7 Nisan Batman

4. Filmmor Kadın Filmleri Festivali, ‘Kadınların Şiddete Bakışı’, 11-18 Mart 2006, İstanbul, 25-26 Mart Samsun, 1-2 Nisan Diyarbakır, 3-4 Nisan Van

5. Filmmor Kadın Filmleri Festivali, ‘Namus’, 10-18 Mart 2007, İstanbul, 24-25 Mart Ağrı, 30-31 Mart Diyarbakır,7-8 Nisan Van

6. Filmmor Kadın Filmleri Festivali, ‘Kadınların Tarihi: İtaat, İsyan, Feminizm’, 14-22 Mart 2008, İstanbul, 28-29 Mart Eskişehir, 4-5 Nisan Tunceli, 11-12 Nisan Van

