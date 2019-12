-KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 5 MAYISTA BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Sinemada kadın emeğinin görünür olmasına katkıda bulunmak ve kadınların bu alandaki üretimlerini desteklemek için çıktığı yolculukta 14. yaşına ulaşan ''Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'', 5 Mayısta Ankara'da perdelerini açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun katkılarıyla düzenlenen festival, sinemaya kamera arkasında ve önünde değer katmış çok sayıda kadını seyircileri ve takipçileriyle buluşturacak. Polonya'dan Meksika'ya, Küba'dan Finlandiya'ya, İran'dan Almanya'ya 30 ülkeden, 68 yönetmenin toplam 66 filmini sinemaseverlerle buluşturacak festival, filmleri, söyleşileri, film okuma etkinlikleri ve sergileriyle seyirciyi bir hafta boyunca sinemaya doyuracak. Bu yıl temasını ''İktidar'' olarak belirleyen festival, yaşamın her alanında ve her anında var olan iktidar görünümlerini sorgulayacak ve ''İktidar ne? İktidar kim?'' sorularını yöneltecek. ''14. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'' 5 Mayıs Perşembe akşamı Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi'nde yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Gecede ''Uçan Süpürge Onur Ödülü'' ve ''Bilge Olgaç Başarı Ödülü'' sahiplerine sunulacak. Festival, bu yıl Kızılırmak Sineması ve Goethe Institut'un yanı sıra, Ankara'daki üç büyük üniversitenin ev sahipliğinde yapılıyor. İlk kez üniversitelere özel kapsamlı programlar hazırlayan ''Uçan Süpürge'', festival filmleriyle birlikte, ''İktidar'' konulu söyleşi ve yan etkinlikleriyle festivali 100 bin üniversiteliye ulaştırmayı hedefliyor. Ankara, Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile birlikte hazırlanan ''Üniversiteler Özel Programı'' festival haftası içinde 6 yerleşkede gerçekleşecek. Festivalde kurmaca uzun metraj filmlerin gösterimleri Kızılırmak Sineması'nda yapılacak. Programda yer alan kısa metraj ve belgesel filmler Alman Kültür Merkezi'nde sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimlerin ücretsiz yapılacağı Alman Kültür Merkezi, festival söyleşilerine de ev sahipliği yapacak. Festival biletleri Kızılırmak sinemasındaki gişelerden satışa çıkacak. Bilet fiyatları gündüz seanslarında 2 TL olurken, akşam seansları öğrenci 7 TL, öğrenci olmayanlar için 10 TL olarak belirlendi. Ayrıca, her biri ayrı bir filme olmak koşuluyla 3 ve daha fazla sayıda bilet almak isteyen sinemaseverler film başına 5 TL ödeyecek. -ONUR VE BAŞARI ÖDÜLLERİ- ''Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'' tarafından her yıl verilen ''Uçan Süpürge Onur Ödülü'' ve ''Bilge Olgaç Başarı Ödülleri'' açılış gecesinde sahiplerine sunulacak. Festivalin ilk yıllarından itibaren vermeye başladığı ''Onur Ödülü'', kadınların sinemadaki emeğinin görünürlüğüne katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu ödülün bir özelliği de sinemada kendi duruşunu yaratmış, özgün katkısıyla oyunculuğa farklı bir soluk getirmiş kadınlara veriliyor olması. Bu çerçevede Derya Alabora, bu seneki Onur Ödülü'nün sahibi olacak. Festivalin altıncı yılında verilmeye başlayan ''Bilge Olgaç Başarı Ödülleri'', sinemaya kamera önünde veya arkasında emek vermiş kadınlara sunuluyor. Bu seneki ödüllerden ilki, sinemanın yol arkadaşı olan müzik dünyasından bir sanatçıya gidiyor. Festivalde, ''Bilge Olgaç Başarı Ödülü'' Handan Kara'ya verilecek. 1960'lı yıllarda başlayan kariyerine 40'tan fazla plak sığdıran Handan Kara, bugün bile dillerden düşmeyen pek çok şarkıyı anılarımıza armağan etmiş bir ses sanatçısı. ''Bilge Olgaç Başarı Ödülleri''nin ikincisi ise şimdilerde sinemada üretimin çoğalmasına ve genç sinemacıların yetişmesine katkıda bulunan, müzik, sinema ve televizyon dünyasının tanınmış bir ismine, Deniz Türkali'ye gidecek. -GENÇ CADI ÖDÜLLERİ- Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin genç kadın oyuncuları yüreklendirmek, onların sinema yolculuklarını destekleyerek bu alandaki üretimlerine dikkat çekmek ve Türkiye sinemasında kadınlara yönelik güçlü, olumlu kadın rollerinin yazılmasını teşvik etmek amacıyla verdiği ''Genç Cadı Ödülü''nün üçüncüsü bu sene sahibini bulacak. Başrol ya da yardımcı rol ayırt etmeksizin yapılacak seçimde kadın oyuncuların oyunculukları kadar oynadıkları karakterler de değerlendirmeye alınacak. Festivalin danışma kurulunun oylarıyla seçilecek olan Türkiye sinemasının 'Genç Cadısı'nın kim olacağı, 12 Mayıs gecesi yapılacak kapanış töreninde açıklanacak ve ödül sahibini bulacak. -FESTİVAL PROGRAMI YİNE DOPDOLU- ''Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali''nin programı bu sene kadın yönetmenlerin yeni ve klasikleşmiş birbirinden önemli, ödüllü filmlerine yer veriyor. Kadın konularına eğilen az sayıda erkek yönetmen de filmleriyle festivale konuk olacak. Festival bu sene ''Ayrılık'' filmiyle açılıyor. Festivalde ''Onur Ödülü''nü alacak olan tiyatro ve sinema oyuncusu Derya Alabora'nın başrolleri Sibel Kekilli ve Settar Tanrıöğen'le paylaştığı ''Ayrılık'', Avusturyalı yönetmen Feo Aladağ'ın ilk filmi olma özelliğini taşıyor. Festivalin ''Her Biri Ayrı Renk'' bölümünde yer alan yeni 13 film, Uluslararası Sinema Yazarları Birliği(FIPRESCI) Ödülü için yarışacak. ''Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'', tüm dünyada çok prestijli kabul edilen bu ödülün verildiği tek kadın filmleri festivali olma özelliği taşıyor. Bu sene FIPRESCI Jürisi, (ortak yapımcı ülkeler dahil) Fransa, Polonya, İsveç, Belçika, İspanya, Meksika, Küba, Venezuela, Avusturya, Almanya, Macaristan, Amerika, İran, Finlandiya, Lüksemburg, Kanada, Japonya ve Türkiye yapımı toplam 13 filmi değerlendirecek ve kazanan film festivalin kapanış töreninde belli olacak. ''Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'' sinemanın gücünden yararlanarak cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmenin, sanatın dönüştürücü etkisiyle hak ihlallerine dur demenin zeminini oluşturuyor. Festival programının ''Çocuk Gelinler'' başlıklı bölümünde yer alan filmler, beş ülkede bu geleneğin izini farklı öykülerde sürüyor. Bu başlık altında biri uzun metrajlı toplam 5 film buluşacak izleyiciyle. ''Başka Dilde Aşk'' filmiyle tanınan yönetmen İlksen Başarır'ın bir istismar biçimi olan ensesti irdelediği ''Atlıkarınca'' festivalin özel gösterim bölümünde beyazperdeye gelecek. Filmin senaryosunda da imzası bulunan oyuncularından Mert Fırat, gösterimden sonra seyircilerin sorularını yanıtlayacak. Kadın Dayanışma Vakfı'nın işbirliğiyle hazırlanan ''Bir bilet sadece gidiş'' bölümünde, insan ticaretine konu olan kadınların öyküleri var. Documentarist'in festival için hazırladığı seçkide ise 4 belgesel ve 7 kısa film yer alıyor. ''14. Uçan Süpürge Uluslararası Film Festivali''nin belgeseller bölümünde ise 12 gösterim yapılacak. Festivalin vazgeçilmez bölümlerinden biri olan ve geleceğin yönetmenlerini müjdeleyen ''Kısa Olmazsa Olmaz'' bölümünde de bu sene 13 kısa film yer alıyor. ''Kısa Olmazsa Olmaz''da Türkiye'den iki film izleyiciyle buluşuyor.