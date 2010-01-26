T24- ‘Best Model Turkey 2000’, ‘Best Model Europe 2000’ ve ‘2003 Türkiye Güzeli’ olan Tuğba Karaca, 10 yıl modellik yaptıktan sonra kariyer direksiyonunu televizyona çevirdi. Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren ‘Kutsal Damacana 2-İtmen’ filminde de Melis karakterini canlandırıyor.









Eski basketbolcu Cömert Küce’yle evli olan manken ve oyuncu, Gazete HaberTürk'ten Oya Doğan'a verdiği röportajında evliliği sürdürmenin sırrının hep sevgili kalmak olduğunu söylüyor.



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Türkiye’nin en önemli mankenleri arasına adınızı yazdırdığınız bir dönemde neden ekranlara transfer oldunuz?



İnsanların tavırları, sömürülmemiz ve işimize saygı gösterilmemesi nedeniyle kırıldım ve mankenliğe küstüm. 10 sene boyunca mankenlikten ekmek yedim. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında çalışmadığım modacı kalmadı. Asla yaptığım meslekten utanmadım. Ama kafam bozuldu. “Başka bir şey yapmalıyım” dediğim anda da bir dizi teklifi aldım.



Ve oyunculuğa başladınız…



Hayır. O görüşmeye gittiğimde Med Yapım’ın bir oyunculuk akademisi olduğunu öğrendim. “Önce eğitim almalıyım” diye düşündüm ve 8 ay orada Haldun Dormen’le çalıştım. Oyunculuktan çok keyif aldığımı farketti



'Kadın figürü satıyor'





Neden mankenliği bırakanlar modacı değil de oyuncu ya da şarkıcı olmayı seçiyor?



Mankenler, her defilenin teatral konseptine göre hazırlanıyor. Kameraya aşinalığımız aslında podyumdan geliyor. Kameraya nasıl bakmamız gerektiğini biliyoruz. Ayrıca dünyada maalesef kadın figürü satıyor. Ekran güzel kadın ve erkek istiyor.





Peki neden pek çok kişi mankenlerin oyuncu olmasına karşı?



Belki de çok yetenekli olan ve yıllarca oyunculuğa emek veren oyuncuların iş potansiyeli çalındığı için bize karşılardır. Ama ekran güzel seviyor diye sadece mankenlerle dizi çekilemez. Biz her şeyi ana kadronun içindeki oyunculardan öğreniyoruz. Onlar olmazsa oyunculuk yapamayız.





Geçtiğimiz cuma vizyona vizyona giren ‘Kutsal Damacana 2-İtmen’ filminde rol alıyorsunuz. Neden bu filmde olmak istediniz?



‘Kutsal Damacana’ çok severek izlediğim bir film, Şafak Sezer de çok güldüğüm bir oyuncuydu. Bir gün Şafak Sezer bana telefon edip bütün filmi anlattı ve “Melis sensin” dedi. Onunla bu filmde oynamayı seve seve kabul ettim. Biz ilk defa sette tanıştık.





Nasıl yani?



Şafak beni deneme çekimine bile çağırmadı. Teklifte bulundu, ardından yapımcılarımızla görüştüm ve senaryoyu aldım. Şafak, “Sen kendini sette bize emanet et. Seni oyunculuk anlamında yönlendirebilelim. Ben seni oynatırım” dedi. Gerçekten de kostümden makyaja, oyun vermeden yemeğimize kadar Şafak her şeyle ilgilendi.





Filmde çok doğal görünüyorsunuz. Sanki Melis’i değil de, Tuğba’yı izliyormuşum gibi hissettim…



Çok teşekkür ederim. Benim en büyük korkum insanların “Güzel diye bu kızı koymuşlar” demesiydi. Çok şükür herkesten “Doğal oynamışsın” lafını duydum. Şafak, “Zarif, güzel, iyi eğitimli, spor yapan bir kız oynamanı istiyoruz” dedi, ben de elimden geleni yaptım.







Peki zorlandınız mı?



At binmekten ve köpeklerden çok korkmama rağmen bütün film boyunca kucağımda bir köpekle gezdim. Ben çok korkuları olan biriyim ama bu filmle korkularımı aştım. Hatta köpek beslemeyi bile düşünüyorum.





'Eşim gece gezmesine gidemez'



Dört yıl önce basketbolcu Cömert Küce’yle evlendiniz. Evli olmak sizi bu sektörde daha mı korunaklı bir hale getirdi?



Evli değilken de kendimi koruyordum. Hep evden işe giden biriydim. Arkadaşlarımla da gezdim ama kendimi dağıtmadım, playboylarla gezmedim. Erkek arkadaşım varken belli bir saatten sonra evime gittim. Aile kültürünü bozmadan yaşarsan kendini korursun.





Peki evlilik nasıl gidiyor?



Evliliğin sırrı aynı evin içinde sevgili kalmak. Birlikte bir yaşamımız var ama ben eşimi kısıtlamam. Arkadaşlarıyla buluşur, playstation oynamaya gider. Gece gezmeye belki gidebilir. Ama ben gitmiyorsam o da gitmeyecek.





Kıskanç mısınız?





Kendime güvenen bir insanım. Zaten sen ne kadar kısıtlarsan kısıtla adamın içinde varsa seni aldatır. Onu yaparsa da beni kaybeder.





‘Magazinde Demet Akalın konuşuluyor’



Oyunculuğun yanı sıra ‘Mega Magazin’ programını sunan Tuğba Karaca, insanların sevdiği sanatçının giydiklerini, sevgilisini merak ettiğini söyledi. Son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuşulan isminin Demet Akalın olduğunu belirten Karaca, “Demet, Türkiye’nin pop starı oldu. Komik, başarılı ve çok dobra bir kadın. Şimdi evliliğiyle de gündeme geldi. O nedenle en çok onunla ilgili haberler yapılıyor” dedi.





‘Şafak lezzetli yemekler yapıyor’



Tuğba Karaca ‘Kutsal Damacana 2-İtmen’ filminde çok fazla yemek yediklerini söyledi. Şafak Sezer’in fırsat buldukça mutfağa girip sete yemek yaptığını belirten Karaca, “Şafak yemek yaparken stres atıyor ve çok lezzetli yemekler yapıyor. Nohut ve tavuklu pilavını tek geçerim. Hepimiz Şafak’ın yemeklerini yedik ama Mustafa Üstündağ Kurt Adam’ı oynadığı için maskesini çıkaramıyordu. Ona pipetle su içiriyorlardı” dedi.