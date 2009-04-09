Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda Başkan Akşit

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Komisyon Başkanlığına, oybirliğiyle AK Parti İstanbul Milletvekili Güldal Akşit seçildi.



Komisyonun 2 başkanvekilliğinden 1'i muhalefet partisine düştü. Komisyonun Başkanvekilliği görevlerine AK Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın ve CHP Adana Milletvekili Gaye Erbatur getirildi.



AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan Sözcü, MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal da katip üye seçildi.



17 üyeden oluşan ve 5 erkek milletvekilinin görev aldığı komisyonun Başkanlık Divanı dışındaki diğer isimleri şöyle:



AK Parti Denizli Milletvekili Selma Aliye Kavaf, AK Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, AK Parti Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Canan Arıtman ve Ahmet Ersin, MHP Manisa Milletvekili Ahmet Orhan, DTP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve DSP İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş.



‘Yolumuz zor ve virajlı’



Seçimlerden sonra kısa bir teşekkür konuşması yapan Komisyon Başkanı Akşit, bugün, tarihi bir gün yaşandığını ifade etti.



Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Meclis çatısı altında ilk kez kurulan bir komisyon olduğunu belirten Akşit, "Artık bizim de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuz var" denileceğini, dünyaya seslerini duyuracaklarını söyledi.



İşlerinin çok zor, yollarının virajlı olduğunu dile getiren Akşit, sağlıklı bir yapı oluşturmaları halinde, sağlıklı çalışmalar yapabileceklerini vurguladı.

