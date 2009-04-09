T24 LogoT24 Logo
Politika

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda Başkan Akşit

Komisyonunun ilk toplantısında Komisyon Başkanlığına, AKP Milletvekili Güldal Akşit seçildi.

09 Nisan 2009 03:00

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Komisyon Başkanlığına, oybirliğiyle AK Parti İstanbul Milletvekili Güldal Akşit seçildi.

Komisyonun 2 başkanvekilliğinden 1'i muhalefet partisine düştü. Komisyonun Başkanvekilliği görevlerine AK Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın ve CHP Adana Milletvekili Gaye Erbatur getirildi.

AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan Sözcü, MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal da katip üye seçildi.

17 üyeden oluşan ve 5 erkek milletvekilinin görev aldığı komisyonun Başkanlık Divanı dışındaki diğer isimleri şöyle:

AK Parti Denizli Milletvekili Selma Aliye Kavaf, AK Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, AK Parti Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Canan Arıtman ve Ahmet Ersin, MHP Manisa Milletvekili Ahmet Orhan, DTP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve DSP İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş.

‘Yolumuz zor ve virajlı’

Seçimlerden sonra kısa bir teşekkür konuşması yapan Komisyon Başkanı Akşit, bugün, tarihi bir gün yaşandığını ifade etti.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Meclis çatısı altında ilk kez kurulan bir komisyon olduğunu belirten Akşit, "Artık bizim de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuz var" denileceğini, dünyaya seslerini duyuracaklarını söyledi.

İşlerinin çok zor, yollarının virajlı olduğunu dile getiren Akşit, sağlıklı bir yapı oluşturmaları halinde, sağlıklı çalışmalar yapabileceklerini vurguladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24